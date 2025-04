Hamburg (ots) -Wenn riesige Schiffe ihre Hörner ertönen lassen, Möwen am Himmel kreischen und Kinder neugierig zur Elbe schauen, dann ist es endlich so weit: HAFENGEBURTSTAG in Hamburg. Die Stadt verwandelt sich dann vom 9. bis 11. Mai 2025 in ein buntes Abenteuerland für kleine Kapitäninnen und Kapitäne.Drei Tage lang wird Hamburgs Hafen zum Erlebnisparadies für Kinder: voller Spiel, Spaß, Überraschungen und Mitmachaktionen, die zum Staunen, Lachen und Entdecken einladen - oft sogar kostenlos. Ob auf dem Wasser oder an Land: Jedes Kind findet hier sein ganz persönliches Hafenabenteuer.11 kunterbunte Highlights für Kids1. Open Ship: Auf große FahrtGroße Schiffe werden zu Abenteuerspielplätzen. Vom blitzschnellen Polizeiboot bis zum riesigen Segelschiff ist alles dabei: Steuerräder drehen, Kapitänsbrücken erforschen, Seemannsknoten lernen und echten Matrosengeschichten lauschen. Fast wie eine Weltreise - und das mitten in Hamburg.2. Abgetaucht! Hafentaucher live erlebenMutige Taucherinnen und Taucher steigen in dicke Gummianzüge und setzen sich schwere, glänzende Tauchhelme auf - Tiefsee-Abenteurer an der Elbe. Dann geht's direkt hinein ins Wasser - vor den begeisterten Kinderaugen. Unter Wasser entdecken und reparieren sie spannende Dinge. Ein Blick in die verborgene Unterwasserwelt des Hafens. Die Aktion findet auf der anderen Elbseite vor dem Deutschen Hafenmuseum statt.3. Kids Zone auf der Michelwiese - Spielen, Staunen, AustobenDie Michelwiese wird zum riesengroßen Abenteuerspielplatz: Basteln, Bauen, Rennen und Toben - alles mit dabei. Sportliche Herausforderungen und kreative Mitmachaktionen sorgen für strahlende Kinderaugen und gute Laune.4. Mini-Piraten auf SchatzsucheIm Speicherstadtmuseum beginnt die Schatzjagd: Knarrende Dielen, geheimnisvolle Kisten und echte Kakaobohnen - zum Probieren - führen durch die Piratengeschichte. Wer die Spuren gut verfolgt, entdeckt vielleicht den verborgenen Schatz zuerst - fast wie bei einer echten Piratencrew.5. Volle Kraft voraus für kleine SchiffbauerAus kleinen Ideen werden große Holzschiffe. Glitzer-Tattoos schmücken die Arme der jungen, kreativen Seefrauen und Seemänner. Und riesige Kräne und Dampfmaschinen erzählen Geschichten von früher - zum Staunen und Abtauchen in spannende Fantasiewelten. Das Programm findet im Hansahafen auf der südlichen Elbseite statt - erreichbar u. a. ganz bequem mit dem kostenlosen PEKING-Shuttle (Landungsbrücken 10).6. Treffer oder Parade? - Elfmeterschießen direkt an der ElbeEin besonderes Highlight wartet an der St. Pauli Hafenstraße direkt an der Elbe: Das Elfmeterschießen Festival Hamburg geht nach seiner erfolgreichen Premiere im letzten Jahr in die nächste Runde. Ob selbst im Duell mit dem Torwart oder als lautstarker Fan am Spielfeldrand - hier zählt jeder Treffer, jede Parade. Spannende Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft, coole Cups, beste Stimmung und eine Aftershowparty mit DJ sorgen für echtes Fußballfieber. Hoffentlich landet der Ball im Netz - und nicht im Hafenbecken.7. Mini-Schlepperballett im Wunderland erlebenIm Miniatur Wunderland ist der Hafen ganz klein - das Staunen dafür umso größer. Mini-Schlepper schippern über Kanäle, Kräne bewegen sich wie von Zauberhand und überall blinkt und wuselt es. Und sogar ein kleines Schlepperballett dreht dort seine Runden - inspiriert vom Original auf der Elbe. So viele Details gibt es zu entdecken - so lebendig, als wäre man mittendrin.8. Graffiti-Kunst für alle - bunt, laut, gemeinsamAn den Landungsbrücken entsteht ein riesiges Kunstwerk: Eine 100 Meter lange Graffiti-Wand, gemeinsam gestaltet von Kindern mit und ohne Einschränkungen - zusammen mit dem Hamburger Künstler Ray de la Cruz. Mit bunten Farben, wilden Mustern und ganz viel Fantasie zeigt das Kunstwerk, wie schön Zusammenhalt sein kann. Die Aktion findet am Sonntag im Rahmen des Inklusionstags statt - und ist so bunt wie der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG selbst!9. Sonnenspaß mit dem Burgenland - Spielen wie im UrlaubDieses Jahr ist das Burgenland aus Österreich Länderpartner und bringt ein Stück Feriengefühl an die Elbe. Statt Bergen gibt es hier Sonne, Seen und ganz viel Platz zum Toben. Beim Österreich-Burgenland-Festival auf der Kehrwiederspitze wird gebastelt, gespielt und gehüpft: Bunte Würfelspiele, kreative Mitmachaktionen und spannende Familien-Challenges sorgen für leuchtende Augen - kleine Gewinne inklusive. Bei Musik darf auch getanzt und gefeiert werden - wie im Burgenland, nur mit Blick auf den Hafen.10. Musik, die Spaß macht - Tiny Wolves Kinderchor liveDie Tiny Wolves sind ein Kinderchor mit richtig viel Schwung: Sie singen bekannte Songs mit ganz eigener Note - mal fröhlich, mal kraftvoll, mal ganz leise. Am Samstag (12:15 bis 12:45 Uhr) zeigen sie beim Open Air an den Landungsbrücken, wie viel Freude in Musik steckt. Der Eintritt ist frei.11. Maritime Geschichten im Museumshafen OevelgönneEin Tag voller Geschichte(n): Im neuen Besucher- und Informationszentrum des Museumshafen Oevelgönne e. V. treffen sich junge Seeleute, Hafengrandys - erfahrene Seemänner und -frauen, die von früher berichten - und Überraschungsgäste in historischen Kostümen. Am Freitag (10:00 bis 21:00 Uhr) wird gestaunt, erzählt und entdeckt - bei Kaffee und Kuchen, spannenden An- und Ablegemanövern und echten Einblicken in die traditionsreiche Seemannschaft. Der Eintritt ist frei.Bunter Hafenzauber für die ganze FamilieOb neugierige Entdeckerinnen und Entdecker, kreative Köpfe oder kleine Sportskanonen - auf dem 836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG findet jeder und jede seinen Lieblingsort. Das Hafenfest bringt Menschen zusammen und schafft Raum für gemeinsames Lachen, Staunen und Entdecken. In den Museen, an Bord stolzer Schiffe, entlang der Waterkant oder auf den Bühnen - überall pulsiert Hamburgs Herz. Ein Herz, das offen ist für alle und voller Geschichten steckt, die nur darauf warten, erlebt zu werden.Also, liebe Familien: Leinen los, Augen auf und los geht's! Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ruft - und mit ihm ein Wochenende voller unvergesslicher Erlebnisse für Groß und Klein.Erlebnisse, die verbinden - mit HHafenliebeOb faszinierende Hafenszenen, bewegende Augenblicke oder maritime Highlights - der Hashtag HHafenliebe macht es leicht, besondere Momente des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG in den sozialen Medien zu teilen und wiederzufinden.Über den HAFENGEBURTSTAG HAMBURGDer HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 9. bis 11. Mai 2025 ist ein Fest für die ganze Familie und ein Höhepunkt für alle, die die einzigartige Atmosphäre der Hafenstadt genießen möchten. Ein Ereignis voller unvergesslicher Momente, das die Faszination des Hafens in all ihren Facetten erlebbar macht.Veranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Die Hamburg Messe und Congress GmbH ist als Veranstaltungskoordinatorin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.Mehr Informationen und Bildmaterial unter Presse und Marketing (https://www.hamburg.de/tourismus/hamburger-hafen/hafengeburtstag-hamburg/presse-marketing).Pressekontakt:Nele BrunsPresse & PRHamburg Messe und CongressTel. +49 40 3569-2439E-Mail: nele.bruns@hamburg-messe.deChristian FreitagPresse & PRHamburg Messe und CongressTel. +49 40 3569-2685E-Mail: christian.freitag@hamburg-messe.deOriginal-Content von: Hamburg Messe und Congress GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12520/6014845