DJ Lyft expandiert in Europa mit Übernahme von Freenow

DOW JONES--Der Fahrdienstvermittler Lyft expandiert mit der Übernahme der Taxi-App Freenow in Europa. Lyft legt für die Mobilitätsapp nach eigenen Angaben rund 175 Millionen Euro in bar auf den Tisch. Verkäufer sind die BMW Group und Mercedes-Benz Mobility. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte erwartet. Freenow ist in neun Ländern und über 150 Städten in Irland, Großbritannien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Polen, Frankreich und Österreich aktiv.

Lyft erklärte, dies sei die bedeutendste Expansion außerhalb Nordamerikas, die den gesamten adressierbaren Markt von Lyft auf mehr als 300 Milliarden private Fahrten pro Jahr nahezu verdoppelt und die jährlichen Bruttobuchungen um etwa 1 Milliarde Euro erhöht.

April 16, 2025 07:56 ET (11:56 GMT)

