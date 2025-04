Genf (www.fondscheck.de) - Wir halten die Möglichkeit einer Rezession für wahrscheinlich, so Chris Crawford, Fondsmanager des US-Long-Short-Aktienfonds Strategic Long Short Fund (ISIN IE000WO9WAJ0/ WKN A3D1X0) bei Eric Sturdza Asset Management.Die Nerven der Anleger könnten blank liegen, während die Wirtschafts- und Publikumsmedien nicht gerade optimistisch über Rückschläge und Herausforderungen berichten würden. Aus diesem Grund hätten es die Experten noch nicht eilig, ihre Put-Bestände aufzulösen. Stattdessen würden sie nur die Optionen realisieren, die "deep in the Money" seien (und sie so einen gewissen Gewinn sichern würden), und einen Teil der Erlöse in weitere Puts mit niedrigeren Ausübungspreisen reinvestieren, wenn sie mehr Abwärtsdruck sehen würden. Die verbleibenden Erlöse würden die Experten einbehalten, um ausgewählte Long-Positionen aufzustocken, wenn diese auf attraktivere Bewertungsniveaus fallen würden. ...

