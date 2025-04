Bonn/Hamburg (ots) -- EDEKA smart ist ein Angebot der Telekom Deutschland GmbH mit flexiblen Tarifen, umweltfreundlichen Lösungen und besonderen Kundenvorteilen.- EDEKA smart engagiert sich aktiv im Umweltschutz, etwa durch Handy-Recycling und die Unterstützung von Naturschutzprojekten.- Kunden profitieren von flexiblen Tarifen, attraktiven Boni und einer einfachen Rufnummernmitnahme.EDEKA smart (https://www.edeka-smart.de/) ist die Mobilfunkmarke der EDEKA-Gruppe und wird über die Telekom Deutschland GmbH realisiert. Die Marke ist ein wichtiger Akteur im deutschen Mobilfunkmarkt. EDEKA smart engagiert sich besonders stark im Bereich Nachhaltigkeit. Mit einer klaren Tarifstruktur, attraktiven Servicefeatures und besonderen Kundenvorteilen bietet EDEKA smart eine transparente und kundenfreundliche Alternative zu traditionellen Mobilfunkanbietern. Dazu zählt unter anderem die unkomplizierte Rufnummernmitnahme.Flexibilität und Vorteile für MobilfunkkundenEDEKA smart wurde 2018 gegründet und bietet seinen Kunden eine Vielzahl an Vorteilen. Mit über 10.000 Telekom-Hotspots in Deutschland und einer hohen Internetgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s garantiert die Marke eine erstklassige Netzabdeckung und schnelle Verbindungen. Das Tarifportfolio umfasst flexible Monatstarife, Jahrespakete sowie Zusatzoptionen für zusätzliches Datenvolumen. Alle Tarife beinhalten EU-Roaming, sodass Nutzer auch im Ausland sorgenfrei telefonieren und surfen können - ganz ohne zusätzliche Kosten.EDEKA smart macht den Wechsel zu seinem Mobilfunkangebot inklusive Rufnummermitnahme unkompliziert und kostenfrei - inklusive eines attraktiven Mitnahmebonus. Dabei berücksichtigt die Marke nicht nur die aktuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, sondern auch die langfristigen Auswirkungen der Smartphone-Nutzung auf die Umwelt. Angesichts der Tatsache, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein Smartphone besitzen und diese Geräte aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, berücksichtigt das Unternehmen auch die Umweltauswirkungen der Smartphone-Nutzung. EDEKA smart definiert Nachhaltigkeit (https://www.edeka-smart.de/nachhaltigkeit) dabei als die Förderung eines ressourcenschonenden und umweltbewussten Lebens sowie die Unterstützung einer sozialen und nachhaltigen Entwicklung.EDEKA smart setzt auf Nachhaltigkeit: Grüne Innovationen für die ZukunftNachhaltigkeit ist bei EDEKA smart ein Grundpfeiler der Markenstrategie: Der Mobilfunkanbieter setzt auf umweltfreundliche Produkte und Prozesse. Ein Beispiel ist die Einführung der eSIM, einer in das Mobilfunkgerät integrierten digitalen SIM-Karte. Sie ersetzt die herkömmliche SIM-Karte aus Kunststoff, spart Material und Ressourcen und kommt ohne Edelmetalle aus, die für den klassischen SIM-Chip benötigt werden.Zusätzlich bietet EDEKA smart auch nachhaltigere "klassische" SIM-Karten an, die aus 50 Prozent weniger Material bestehen als herkömmliche Karten. Sie werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, was die Abfallmenge reduziert und wertvolle Rohstoffe spart. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist der Ökostrom: Der gesamte Strombedarf der Telekom-Gruppe inklusive Netzbetrieb wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt. Mit dem Ziel, bis spätestens 2040 vollständig klimaneutral zu werden, treibt EDEKA smart seine nachhaltige Entwicklung weiter voran und demonstriert, wie ein zukunftsorientierter Mobilfunkanbieter Verantwortung für die Umwelt übernimmt.Darüber hinaus unterstützt EDEKA smart das Handy-Recycling, um wertvolle Rohstoffe aus den Altgeräten zurückzugewinnen und in den Produktionskreislauf erneut einzuführen. So werden Ressourcen geschont und CO2-Emissionen reduziert. EDEKA smart ist Mitglied der Handysammelcenter-Initiative der Deutschen Telekom; die Erlöse aus dem Recycling kommen sozialen und nachhaltigen Projekten zugute. Dank der Partnerschaft mit dem niederländischen Start-up SoldMine können Kunden zudem ihre alten Geräte unkompliziert verkaufen und haben die Möglichkeit, das Geld in Form von EDEKA smart Guthaben oder EDEKA Einkaufsgutscheinen zu erhalten.Auch bei den Verpackungsmaterialien setzt EDEKA smart auf Nachhaltigkeit: Diese bestehen zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, wobei die Verpackungen je zur Hälfte aus sonnengetrocknetem Gras und Altpapier stammen. Durch den Einsatz dieser recycelten und schnell nachwachsenden Materialien können bis zu 75 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden.EDEKA smart unterstützt WWF-Projekt "Urwald von morgen"Seit 2020 unterstützt EDEKA smart das WWF-Projekt "Urwald von morgen" in der Zerweliner Heide mit Spenden aus dem Verkauf seiner Startsets. Pro verkauftem Set fließt 1 Euro in das Projekt, das die Wiederaufforstung und den Schutz wertvoller Naturräume in der Uckermark im Nordosten Brandenburgs zum Ziel hat. Die Uckermark ist bekannt für ihre außergewöhnliche Artenvielfalt. Der WWF setzt sich dort für den Aufbau artenreicher und klimastabiler Mischwälder als "Urwälder von morgen" ein. Diese Wälder sollen nicht nur ein stabiler CO2-Speicher sein, sondern auch Feuchtgebiete vor dem Austrocknen bewahren. Mit Hilfe von EDEKA smart kann der WWF weitere Naturschutzflächen übernehmen und durch das Anpflanzen neuer Bäume die Umwandlung in klimastabile Mischwälder vorantreiben.Zusätzliche Vorteile für EDEKA smart-KundenNeben der Unterstützung des Umweltschutzes bietet EDEKA smart seinen Kunden zahlreiche Vorteile. Für eine persönliche Wertschätzung sorgt ein Geburtstagsbonus, der über die EDEKA smart App abgerufen werden kann. Kunden, die einen aktiven EDEKA smart Kombi-Tarif oder ein Jahrespaket nutzen, profitieren zudem von einem Treueprogramm, bei dem sie jeden Monat einen Gratisartikel von EDEKA oder einen Datenvoucher erhalten. Wer auf EDEKA smart umsteigt, erhält einen Wechselbonus von 10 Euro, der den Anbieterwechsel zusätzlich attraktiv macht.Die EDEKA smart App bietet Nutzern die Möglichkeit, ihre Tarife und Leistungen unkompliziert zu organisieren. Über die App lassen sich Informationen wie Datenvolumen, Inklusivminuten und SMS einsehen sowie Auflademöglichkeiten und persönliche Daten verwalten. Auch die Übersicht über Boni ist dort abrufbar. Ein integrierter Newsbereich hält Nutzer über aktuelle Entwicklungen und Angebote auf dem Laufenden. Der Kundenservice von EDEKA smart steht von Montag bis Samstag für Rückfragen oder Unterstützung zur Verfügung. Ergänzend dazu finden sich auf der Website eine FAQ-Seite mit Antworten auf häufige Fragen sowie ein Chatbot für den direkten Kontakt zu einem Mitarbeiter ermöglicht.EDEKA smart ist der Mobilfunkanbieter für alle Menschen, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Die Kundinnen und Kunden profitieren von schnellen Verbindungen, günstigen Tarifen, vielen Extras, einem freundlichen und kompetenten Service sowie einem Gratisartikel oder Datenvoucher pro Monat beim Einkaufen im EDEKA-Markt. Der Umstieg ist durch eine einfache Rufnummernmitnahme und einen Wechselbonus besonders einfach und attraktiv.