Toronto (ots/PRNewswire) -DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das sich auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens ("DeFi") konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es ein geändertes Form 40-F Registration Statement ("Amended Form 40-F") bei der United States Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht hat, und zwar in Verbindung mit seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien ("Aktien") an der The Nasdaq Stock Market LLC (die "Nasdaq"). Das Amended Form 40-F ändert das ursprünglich am 16. September 2024 eingereichte Form 40-F Registration Statement des Unternehmens (in der zum Zeitpunkt dieses Dokuments gültigen Fassung, das "Form 40-F").Die Notierung der Aktien an der Nasdaq steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Nasdaq und der Erfüllung aller geltenden Notierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, einschließlich der, dass das "Form 40-F" von der SEC für wirksam erklärt wird. Das Unternehmen wird die Notierung seiner Aktien an der Cboe Canada Exchange beibehalten.Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter; weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Einreichung des Formulars 40-F, die Genehmigung für die Notierung der Anteile an der Nasdaq, die Erklärung der Wirksamkeit des Formulars 40-F durch die SEC, die Notierung der Anteile an der Cboe Canada Exchange, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer, ir@defi.tech, (323) 537-7681