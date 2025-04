Nicht nur große DAX-Titel wie Rheinmetall profitieren von dem Superzyklus in der Rüstungsindustrie. Aber ist dieser SDAX-Geheimtipp wirklich ein Kauf? Der Hype um die Verteidigungsbranche hat in den letzten Monaten vor allem "klassische" Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Renk oder Hensoldt beflügelt. Doch in der zweiten Reihe gibt es in Deutschland auch weitere Papiere, die mehr oder weniger viel für die Industrie produzieren. Einer dieser Kandidaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...