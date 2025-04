Krypto-Wale kaufen Ethereum nach 60%-Korrektur

Der Ethereum-Kurs hat eine steile Abwärtskurve seit Dezember 2024 hingelegt. Damit eröffnet sich eine Einstiegsmöglichkeit, die einige Wale mit hohem Volumen nutzen.

Ethereum Wale steigen nach Preisfall ein

Seit kurzem häufen sich Fälle, in denen Krypto-Wale massiv in Ethereum (ETH) investieren. Das ist daher bemerkenswert, da der Ethereum-Kursverlauf grundsätzlich eine bärische Stimmung aufweist.

BREAKING



A hyperliquid whale just opened a $12.6 MILLION ETH long at $1624 with 5X leverage!



Big moves in the market, watch out! Ethereum ETH Crypto WhaleMoves Leverage CryptoNews MarketMoves pic.twitter.com/qMN3coKKrg- Asset Wave (@asset_wave) April 15, 2025

Neben unbekannten Walen gehören teils auch institutionelle Käufer wie BlackRock zu den Ethereum-Investoren. Institutionelle Investoren wie BlackRock verstärken das Vertrauen durch Zukäufe für ihre Ethereum-ETFs.

Wale nutzen Kursschwächen für Nachkäufe, da sie offenbar an eine bevorstehende Kurserholung glauben. Die Strategie folgt dem einfachen Prinzip, niedrig einkaufen, teuer verkaufen. Die Schwierigkeit dieses an sich einfachen Prinzips liegt darin, der allgemeinen Marktstimmung entgegenzuhandeln.

UPDATE: BlackRock spot Ethereum ETF bought 3,840 $ETH worth $6.4M on Apr. 10. pic.twitter.com/ogFCg3xFAY- Cointelegraph (@Cointelegraph) April 11, 2025

Ethereum historisch schwach

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, befindet sich derzeit auf einem historisch niedrigen Preisniveau. Nach einem Höchststand von knapp 4.900 USD im November 2021 ist der Preis auf unter 1600 USD gefallen, was einem Rückgang von über 60 % entspricht (Stand April 2025). Analysten erwarten weitere Kursverluste und weisen auf den historisch niedrigen Marktanteil von Ethereum hin.

NEW: Ethereum market share nears all-time lows as bearish chart signals potential $ETH price drop to $1,100. pic.twitter.com/oYjKQouyes- Cointelegraph (@Cointelegraph) April 15, 2025

Diese Schwäche ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die allgemeine Marktkorrektur und Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft durch die Zollpolitik Trumps. Dennoch sehen langfristige Investoren den derzeitigen Kurs als potenzielle Kaufgelegenheit, da die Fundamentaldaten von Ethereum weiterhin stark bleiben.

So weist das Transaktionsvolumen von Ethereum eine hohe Nutzung der Blockchain hin. Die Blockchain, die Smart Contracts etabliert hat, ist dabei weiterhin die dominanteste Blockchain im DeFi- sowie im Web3-Space und stellt in vielen Metriken auch den Konkurrenten Solana in den Schatten.

Herausforderer Solana ist weniger dezentralisiert

Solana bietet im Vergleich zu Ethereum eine höhere Transaktionsgeschwindigkeit und kann ein höheres Transaktionsvolumen stemmen. Dafür ist es im Vergleich zu Ethereum deutlich weniger dezentralisiert. Solana stützt sich auf eine kleinere Anzahl von Validatoren, die leistungsstarke Hardware benötigen.

Ethereum's decentralization can be measured by its 500k+ validators vs Solana's ~1k. Nakamoto Coefficient also favors ETH (higher = more decentralized). Data: [link] Blockchain Ethereum https://t.co/gG1WcKr4oR- BlockChair (@chairsman1) April 11, 2025

Dies führt zu einer höheren Zentralisierung, da weniger Nodes die Netzwerkkontrolle dominieren können. Zudem hat Solana in der Vergangenheit Netzwerkausfälle erlebt, die Kritik an seiner Robustheit und Dezentralisierung verstärkt haben.

