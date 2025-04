Die dezentrale Börse PumpSwap, Teil der Memecoin-Launchplattform Pump.Fun, hat in der vergangenen Woche ein Handelsvolumen von 2,5 Milliarden Dollar erzielt - 40 Prozent mehr als in der Vorwoche. Diese beeindruckenden Zahlen werfen eine spannende Frage auf: Feiert die Meme-Saison gerade ein Comeback? Am 15. April brach PumpSwap seinen bisherigen Rekord mit einem Tagesvolumen von 417,8 Millionen Dollar, nur einen Tag nach einem bereits starken Wert von 412,7 Millionen Dollar. Auch bei den täglichen ...

