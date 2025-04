Der deutsche Automobilzulieferer ZF soll mehrere tausend elektrische Antriebsachsen an einen führenden Bushersteller in Indien liefern. Die AxTrax 2 genannte Achse wird in eine neue Flotte lokal emissionsfreier Überlandbusse integriert. Bei der AxTrax 2 handelt es sich um ein hochintegriertes Aggregat, das Verbrennungsmotor, Getriebe und konventionelle Achse ersetzt, um so Nutzfahrzeuge zu elektrifizieren. Das System wurde im Sommer 2023 vorgestellt ...

