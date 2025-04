Die vergangenen Wochen waren historisch - im Guten wie im Schlechten. Breite Indizes wie der S&P 500 verlieren selten mehr als fünf Prozent. Zuletzt geschah das im Corona-Crash. Am 9. April legte der S&P 500 um 9,5 Prozent zu, der Nasdaq Composite sogar um 12,1 Prozent - ein noch selteneres Ereignis. Ist also alles wieder in Ordnung? Leider nicht. Die Lage bleibt kompliziert. Doch mit dieser Aktie können Anleger spielend leicht Gewinne erzielen.Wie Extrem die Kursausschläge zuletzt waren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...