PTA-News: medondo holding ag: Strategische Partnerschaft zwischen medondo AG und KOMBO medical solutions: Ein Meilenstein für die digitale Zahnmedizin

Hannover, 16.04.2025 - Die medondo AG (100%ige Tochter der medondo holding AG), führender Anbieter von digitalen Praxismanagementlösungen, und KOMBO medical solutions, Entwickler der weltweit ersten KI-Lösung DentalTwin für virtuelle Zahnaufstellungs-Schablonen, haben eine exklusive strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Integration der revolutionären DentalTwin-Technologie in bestehende klinische und industrielle Systeme, um vollständig digitale Workflows im Bereich Zahnersatz zu ermöglichen.

Durchbruch in der Digitalisierung von Prozessen für großen Zahnersatz DentalTwin bietet eine KI-basierte Lösung, die manuelle und kostenintensive Prozesse in Zahnarztpraxen und Laboren ersetzt. Die Technologie ermöglicht erstmals einen vollautomatischen Workflow - von der Diagnostik bis zur fertigen Restauration - und setzt damit neue Maßstäbe in Präzision und Effizienz. Diese Innovation schafft erhebliches Potenzial für Hersteller von Intraoralscannern, CAD/CAM-Systemen und Implantatsoftware, indem sie eine gesteigerte Wertschöpfung und Differenzierung im Markt ermöglicht.

medondo als Integrationspartner für nahtlose Prozesse Die medondo AG übernimmt als exklusiver Implementierungspartner für alle weltweiten Integrationsprojekte die technische Anbindung der DentalTwin-Lösung an bestehende Praxis- und Laborprozesse. Dank ihres bestehenden Produktportfolios kann medondo die anstehenden Integrationsprojekte mit minimalem Aufwand durchführen. Dies ermöglicht es den entsprechenden Hard- und Softwarepartnern, kurzfristig eine umfassende integrierte Lösung im Markt anzubieten. Mit ihrer Expertise in der Digitalisierung medizinischer Workflows sorgt medondo dafür, dass bislang isolierte Systemkomponenten nahtlos miteinander verbunden werden. Dies beschleunigt den Marktzugang und fördert die Skalierbarkeit.

Kai Meyer-Spradow Vorstand der medondo AG: "Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt für die Transformation der Zahnmedizin. Gemeinsam schaffen wir ein Ökosystem, das Mehrwert für alle Beteiligten generiert - von der Industrie über Praxen bis hin zu Patienten."

Dr. Kim Kubiack, Gründerin und Managing Director von KOMBO medical solutions: "Unsere KI Dentaltwin ist bereit für den globalen Rollout. Mit medondo als Partner können wir nicht nur schneller neue Märkte erschließen, sondern auch gezielt mit unseren internationalen Partnern skalieren, die auf Effizienz und Präzision setzen."

• Einzigartigkeit: DentalTwinermöglicht den weltweit ersten vollautomatisierten KI-Workflow für großen Zahnersatz und

löst damit ein gravierendes Problem in der Zahnmedizin. • Kosteneffizienz: Der Zeitaufwand und die Produktionskosten in Praxen und Laboren wird erheblich reduziert. • Marktdurchdringung: Durch das von KOMBO medical solutions bereits aufgebaute globale Partnernetzwerk erhält medondo

Zugang zum internationalen Dentalmarkt und kann den gemeinsamen Kunden Lösungsbausteine aus dem eigenen

Produktportfolio anbieten. • Langfristiger Trend: Die Digitalisierung in der Zahnmedizin wächst exponentiell - der Markt weist ein signifikantes

Potenzial auf.

Über KOMBO medical solutions KOMBO medical solutions ist ein Deep-Tech-Unternehmen mit Fokus auf KI-gestützte Zahnersatzlösungen. DentalTwin ermöglicht automatisierte Restaurationen mit höchster Präzision in kürzester Zeit.

Über medondo AG Die medondo AG entwickelt innovative Softwarelösungen für moderne Zahnarztpraxen mit Schwerpunkt auf Effizienzsteigerung und Automatisierung. Als börsennotiertes Unternehmen treibt medondo die Digitalisierung im Gesundheitswesen maßgeblich voran.

