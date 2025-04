DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Strategische Partnerschaft zwischen medondo AG und KOMBO medical Solutions

München (pta000/15.04.2025/18:32 UTC+2)

Strategische Partnerschaft zwischen medondo AG und KOMBO medical Solutions

Die medondo AG ("medondo"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der medondo holding AG, hat heute einen Vertrag über eine exklusive strategische Partnerschaft mit KOMBO medical Solutions ("KOMBO"), einem Deep-Tech-Unternehmen für KI-gestützte Zahnersatzlösungen, abgeschlossen. Die Kooperation zielt auf die Integration der KI-Technologie "DentalTwin" zur Automatisierung von Workflows im Bereich großvolumiger Zahnersatzrestaurationen ab. Die medondo AG wird als alleiniger Implementierungspartner für die technische Anbindung der DentalTwin-Lösung an bestehende Praxis- und Laborsysteme fungieren. Die KI-Lösung "DentalTwin" ermöglicht erstmals einen vollautomatischen Workflow - von der Diagnostik bis zur fertigen Restauration - und ersetzt manuelle Prozesse in Praxen und Laboren. Diese Automatisierung reduziert den Zeitaufwand und die Produktionskosten in Praxen und Laboren.

Durch das globale Partnernetzwerk von KOMBO medical Solutions erhält die medondo AG Zugang zu internationalen Dentalmärkten und kann eigene Lösungsbausteine in bestehende Systeme integrieren. Die Partnerschaft wird voraussichtlich sechsstellige und später größere Umsatzvolumina generieren. Dies basiert auf dem exklusiven Vertrag mit KOMBO medical Solutions und der Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Dentalhändler, Schick Dental, der in 110 Ländern vertreten ist und bereits mit KOMBO medical Solutions kooperiert. Durch diese Verbindung (Praxis - KOMBO - Labore) werden zusätzliche Upselling-Potentiale für die medondo AG erreicht.

