Normalerweise viel zu klein für die Börse. Doch die auf Software für Arztpraxen spezialisierte Medondo Holding hat eine Reihe von Ankerinvestoren, die fest an das Geschäftsmodell glauben und via Barkapitalerhöhungen sowie dem Tausch von Wandelanleihen in Medondo-Aktien - zu eigentlich vorteilhaften Konditionen - dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Nun: Letztlich wäre es auch bitter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...