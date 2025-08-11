DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo lädt die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung - über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

medondo holding ag: medondo lädt die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

München (pta000/11.08.2025/19:45 UTC+2)

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

medondo holding AG lädt die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

München, den 11. August 2025 - Der Vorstand der medondo holding AG, München hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H2085 - WKN A3H208) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen im Zeitraum vom 8. September 2025 bis zum 10. September 2025 einzuladen.

Beschlussgegenstände werden im Wesentlichen die folgenden sein:

1. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre; 2. Herabsetzung des Zinssatzes auf 1 % p.a. ab dem 1. Oktober 2025.

Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der Entschuldungsstrategie der medondo holding AG dar. Die entstehende Entlastung der Liquidität und die Stärkung der Eigenkapitalbasis schaffen eine stabile Grundlage für das operative Fortbestehen und die angestrebte nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.

Um die Entschuldungsstrategie voranzutreiben, haben wesentliche Anleihegläubiger in Vorgesprächen signalisiert, nach der Verlängerung ihre Anleiheforderungen im Rahmen einer noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung in Aktien der Gesellschaft einzubringen (Debt-to-Equity Swap). Dies betrifft nach aktuellem Stand rund 50 % des ausstehenden Anleihevolumens. Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt weiterer gesellschaftsrechtlicher Beschlüsse sowie der tatsächlichen Teilnahme der betreffenden Gläubiger.

Die Verlängerung der Restlaufzeit der Anleihe trägt zur finanziellen Stabilisierung bei und ist eine wichtige Voraussetzung für die Erhöhung des Investorenvertrauens sowie die zukünftige Kapitalaufnahme.

Mit diesem Schritt setzt die medondo holding AG ihren eingeschlagenen Sanierungskurs konsequent fort.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird voraussichtlich am 22. August 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab diesem Datum auf der Internetseite der medondo holding AG unter https://holding.medondo.com/medondo/schuldverschreibung/ abrufbar.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754934300976 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 13:45 ET (17:45 GMT)