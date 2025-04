© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

Trumps Kurswechsel lässt Daytrader und Spekulanten taumeln. Morgan Stanley rechnet mit weiteren Schockwellen - die ultrakurzen Zero-Day-Trades befeuern die Kurs-Achterbahn zusätzlich. Die zollpolitische Achterbahnfahrt unter US-Präsident Donald Trump bringt die Märkte weiter ins Wanken - und Experten warnen eindringlich vor falscher Sicherheit. In einer aktuellen Analyse mit dem Titel "Fool Me Once, Shame On You. Fool Me Twice, Shame On Me" rät Morgan Stanley Anlegern zur Vorsicht. "Rechnen Sie damit, noch viele Male getäuscht zu werden." Die jüngsten Marktschwankungen zeigen, wie wenig planbar Trumps Handelspolitik derzeit ist. Zwar sorgte seine kurzfristige Ausnahme von Zöllen auf …