In den "Markttrends 2025" gibt MRH Trowe einen Überblick über die Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft im laufenden Jahr. Welche Themen werden Versicherer und Makler im Jahr 2025 beschäftigen? Die Verfügbarkeit und die Kosten des Versicherungsschutzes von Unternehmen werden in Zukunft noch stärker von geopolitischen Spannungen, Klimarisiken und der digitalen Transformation beeinflusst werden. Der Marktüberblick "Markttrends 2025" von MRH Trowe konstituiert zudem, dass sich bestehende Trends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...