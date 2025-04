Die VEMA blickt auf aktuelle Entwicklungen und beobachtet unter anderem, dass es in Sachen Konsolidierung viel Unsicherheit gibt. In einem Pressegespräch hat sich der Vorstand zu ausländischen Investoren im Poolmarkt geäußert und wie die VEMA dazu steht. Thema war zudem der Einsatz von KI in Makler-Tools. Der Vorstand der VEMA sieht aktuell zwei Themen besonders im Blickpunkt: die Deckungskapazität im Industriebereich sowie die Konsolidierung. Darüber wurde nun im Rahmen eines Pressegesprächs zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...