Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurde der Umsatz um 2 % auf 252 Mio. € gesteigert. Auf wechselkursbereinigter Basis betrug das Wachstum sogar 10 %. Das EBITDA legte um 7,5 % auf 72 Mio. € zu. Die entsprechende operative Marge konnte von 270 % auf 28,6 % gesteigert werden. Insgesamt lag man mit den vorgelegten Zahlen besser als die Markterwartungen. Was nicht so gut ankam, waren die lediglich bestätigten Jahresziele. Mit einem KGV von 21,7 für das laufende Geschäftsjahr und 17,8 für das kommende ist die Aktie endlich in einem vernünftigen und nachvollziehbaren Bewertungsrahmen angekommen. Risiko sind aber die möglicherweise bevorstehenden US-Zölle auf Pharma- und entsprechende Zulieferprodukte. Dann muss sich zeigen, ob sich die Marke von 18,50/20 € als tragfähiger Boden behauptet.