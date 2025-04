Scottsdale, Ariz. (ots/PRNewswire) -Featured.com, eine Plattform, die Fachexperten mit Journalisten zusammenbringt, gab heute bekannt, Help A Reporter Out (HARO)&a=Help+A+Reporter+Out+(HARO)) von Cision, einem weltweit führenden Anbieter von Medieninformationen und Kommunikationslösungen sowie seit 2014 Besitzer von HARO, übernommen zu haben.HARO, 2008 gegründet, hat sich zu einem vertrauenswürdigen Instrument für Journalisten, die auf der Suche nach fachkundigen Quellen sind, und für Fachleute, die ihre Erkenntnisse über Earned Media teilen möchten, entwickelt. Im Besitz von Featured wird HARO wiederbelebt, um Reportern in einer Zeit, in der KI-generierte Inhalte immer mehr an Bedeutung gewinnen, zu helfen, echtes menschliches Fachwissen zu finden."Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um HARO zurückzubringen", sagte Brett Farmiloe, Gründer und Geschäftsführer von Featured. "Da KI das Internet mit generischen Inhalten überflutet, brauchen Journalisten mehr denn je glaubwürdige, menschliche Quellen. Unser Ziel ist es, zu bewahren, was HARO großartig gemacht hat, und dies gleichzeitig für die heutige Medienlandschaft zu modernisieren."HARO wird für Journalisten und Quellen mit der Unterstützung von Newsletteranzeigen kostenlos bleiben und zu seinem ursprünglichen Format, tägliche Möglichkeiten per E-Mail zu bieten, zurückkehren. Reporter haben die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und erhalten relevante Antworten von Experten, wodurch sie schneller und effizienter Quellen finden können. Interessierte können sich auf www.helpareporter.com für einen frühzeitigen Zugang anmelden."Wir freuen uns darauf, auf dem Erbe von HARO aufzubauen und es Journalisten zu erleichtern, glaubwürdige, vielfältige Stimmen in ihre Geschichten einzubinden", so Farmiloe.Mit HAROs Wiederbelebung verdoppelt Featured seine Mission, Expertenwissen zu öffnen und dieses den Medien zugänglicher zu machen. Die Übernahme wird von einer Gruppe Investoren unterstützt, unter anderem von Great North Ventures."Wir freuen uns, Featured dabei zu unterstützen, HARO zurückzubringen", sagte Rob Weber, Managing Partner bei Great North Ventures. "Diese Investition spiegelt unseren Glauben an Community-gesteuerte Plattformen, die vertrauensvolle Verbindungen zwischen Experten und Urhebern stärken, wider."Featured.com wird weiterhin unabhängig operieren, wobei sowohl die Plattform als auch die Wiederbelebung von HARO auf der Überzeugung beruhen, dass "jeder ein Experte für irgendetwas" ist.Informationen zu Featured.comFeatured.com ist eine Wissensaustauschplattform, die Fachexperten mit führenden Herausgebern zusammenbringt, um hochwertige, zur Veröffentlichung bereite Inhalte zu erstellen. Mit einer Community von über 50 000 Experten und mehr als 1 Million eingereichten Antworten ist Featured die Grundlage für Artikel in einem Netzwerk von mehr als 2500 Medienkanälen. Indem Featured Journalisten und Lesern gleichermaßen den Zugang zu Expertenwissen erleichtert, trägt es dazu bei, das volle Potenzial des menschlichen Fachwissens zu erschließen - eine Antwort nach der anderen.brett@featured.comMedienkontakt:Brett Farmiloebrett@featured.com602-910-1214Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2664475/Featured_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/featuredcom-ubernimmt-help-a-reporter-out-haro-von-cision-302429576.htmlOriginal-Content von: Featured.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179338/6015005