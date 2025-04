Krypto-News: Marktvolatilität bleibt Bestandteil des Jahres 2025

Die Prognosen der Experten für den Kryptomarkt bleiben aktuell unsicher. Die komplexe Gemengelage und die schnell wechselnde Nachrichtenlage machen es kaum möglich, kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen. Doch eines scheint sicher zu sein: Die Volatilität wird vorerst bestehen bleiben. Die Frage ist nur, wie Anleger damit umgehen sollten.

Darum bleibt die Volatilität bestehen

Der bekannte Finanzanalyst Adam Kobeissi beschreibt eine außergewöhnliche Marktsituation, in der sowohl optimistische als auch pessimistische Anleger gleichermaßen verunsichert sind. Laut seiner Analyse ist die aktuelle Unsicherheit vor allem auf eine übermäßige Abhängigkeit von Handels- und Zollnachrichten zurückzuführen.

Der Markt richtet seinen Blick ständig auf die USA, wobei jede kleine Nachricht aus der Trump-Administration sofort eingepreist wird. Selbst unbestätigte oder zweifelhafte Schlagzeilen führen derzeit zu massiven Kursbewegungen und beeinflussen Billionen an Marktkapitalisierung. Diese übertriebenen Reaktionen unterstreichen die angespannte Lage an den Märkten, und Kobeissi erwartet, dass die hohe Volatilität zunächst anhalten wird.

SUBBD Presale: Über 175.000 Dollar für ein vielversprechendes Projekt

In schwachen Marktphasen ziehen sich viele kurzfristige Anleger zurück, wodurch die Bewertungen sinken und der Fokus verstärkt auf Fundamentaldaten liegt. Gerade dann lohnt es sich, Projekte zu analysieren, die langfristig echten Mehrwert schaffen können.

Ein solches Projekt könnte SUBBD sein - ein neuartiges Web3-Projekt, das auf die Herausforderungen moderner Content-Erstellung reagiert. Im Zentrum steht ein dezentrales Netzwerk, das Künstliche Intelligenz mit Blockchain-Technologie kombiniert, um kreative Arbeit effizienter, fairer und interaktiver zu gestalten. Der Presale hat bereits in wenigen Tagen über 175.000 US-Dollar erreicht. Der SUBBD Token kann derzeit im laufenden Presale erworben werden, wobei ETH, USDT und Kreditkartenzahlungen unterstützt werden. Frühkäufer profitieren von einem reduzierten Einstiegspreis und können ihre Token direkt für bis zu 20 Prozent Jahresrendite staken.

