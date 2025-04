Der führende Beleuchtungsanbieter wird am 29. und 30. April 2025 erneut an der Internationalen Cannabis-Business-Konferenz in Berlin teilnehmen

Fluence, ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabisproduktion, kündigte an, dass er bei seiner Rückkehr zur Internationalen Cannabis-Business-Konferenz (ICBC) in Berlin, Europas größter und am längsten bestehender B2B-Cannabisveranstaltung, neue Leuchten vorstellen wird.

Die ICBC bietet Redner von Weltrang und dient als internationale Plattform für Innovatoren, um die neuesten Technologien und Ideen zur Förderung der globalen Cannabisindustrie vorzustellen. Der auf Gartenbau spezialisierte Dienstleister und Cannabis-Experte Franz Josef Sima von Fluence wird als Diskussionsteilnehmer an einer Sitzung teilnehmen, in der untersucht wird, wie neue Technologien die Cannabisproduktion verändern. Sima und seine Mitdiskutanten werden moderne Methoden der Energiespeicherung, Innovationen bei der Anbaubeleuchtung und hocheffiziente Techniken für den Cannabisanbau erörtern. Die Sitzung von Sima findet am 29. April um 13:20 Uhr statt.

"Auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt von heute suchen Anbauer nach Anbaumethoden, die Effizienz und Qualität in Einklang bringen", so Sima. "In unserer Sitzung werden praktische Strategien vorgestellt, die auf der umfangreichen Forschung und jahrelangen Praxiserfahrung von Fluence basieren. Ich freue mich darauf, innovative Cannabis-Anbauer aus Europa kennenzulernen und unser Wissen zu teilen, um ihren langfristigen Erfolg zu fördern."

Fluence wird auch seine neuesten Beleuchtungsinnovationen für den Innen- und Gewächshausanbau vorstellen und Einblicke in die bahnbrechende Wissenschaft hinter den Beleuchtungsstrategien für Zwischenkronen und dynamische Beleuchtung geben. Besuchen Sie das Team am Stand Nr. 325, um die neuesten Leuchten aus dem LED-Portfolio der nächsten Generation des Unternehmens zu sehen, darunter die verbesserten Lösungen VYPR, SPYDR, RAPTR und VYNE.

"Die fortschrittlichen Beleuchtungslösungen von Fluence sorgen nachweislich für höhere Erträge, eine unübertroffene Pflanzenqualität und eine höhere Energieeffizienz", so Michiel van Dam, Präsident von Agricultural Lighting bei Signify. "Unsere neuesten Leuchten zeichnen sich durch eine verbesserte Leistung und Effizienz sowie eine längere Lebensdauer aus. Für Erzeuger, die ernsthaft eine führende Position in ihrem Markt anstreben, steht unser Expertenteam für den Anbau bereit, um unsere innovative Technologie und unseren maßgeschneiderten Ansatz zur Neugestaltung der Beleuchtungsstrategie Ihrer Einrichtung vorzustellen."

Weitere Informationen zu Fluence finden Sie unter www.fluence-led.com.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweit führenden Gewächshaus- und Indoor-Züchtern eine effizientere Pflanzenproduktion zu ermöglichen. Fluence, Teil der Abteilung Agricultural Lighting von Signify, ist in Austin, Texas (Amerika), und Eindhoven, Niederlande (EMEA), tätig. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence-led.com.

