München (ots) -Ab heute gibt es bei McDonald's Deutschland den McWrap® in drei neuen Variationen, praktischem Packaging und einer Kampagne passend zum Frühling!Es ist offiziell: McDonald's Deutschland bringt den McWrap® unter dem Motto takeitfresh gleich in drei neuen Varianten in die Restaurants. Zelebriert wird der Start mit niemand anderem als Profitänzerin und Influencerin Ivana Santacruz und dem McWrap® Effekt.Der McWrap® ist nicht nur ein Lebensgefühl, sondern macht Spaß und Hunger auf mehr. Mit dem neuen, handlichen Verpackungsdesign ist er ideal als Snack für unterwegs. Im Angebot sind ab dem 16.04. diese drei Rezepturen:- McWrap® Chicken Mango-Curry: Knackiger Eisbergsalat und leckere Gurken treffen auf crunchy Chicken, knusprige Röstzwiebeln und eine fruchtige Mango-Curry-Sauce. Der perfekte Snack für alle, die das Zusammenspiel aus süß und salzig lieben.- McWrap® Chicken Honig-Senf: Neben knackigem Eisbergsalat wird dieser Wrap mit saftigen Tomaten, crunchy Chicken und einer fein-würzigen Honig-Senf-Sauce serviert - eine aromatische Kombination mit Charakter.- McWrap® Mozzarella Balsamico: Die Fusion aus würzigem Rucola, saftigen Tomaten, knusprigen Mozzarella Snackers und cremigem Balsamico ist im Aktionszeitraum die leckere, vegetarische Alternative für alle, die etwas Neues ausprobieren wollen.Attraktive Probier-Angebote gibt es über die Kampagnendauer in allen teilnehmenden Restaurants für registrierte Nutzer der McDonald's App.McDonald's setzt für die Etablierung der neuen McWrap® Produkt-Plattform auf eine dynamische Social-Media-Kampagne. Neben TV-Spots, Online-Werbung, Funkspots und OOH werden Influencer-Aktivierungen umgesetzt. Unter anderem mit Ivana Santacruz, deren Fans so manche Dance Moves aus ihren Social-Media-Posts der letzten Wochen rückblickend wieder erkennen werden. Der McWrap® Effekt wurde eigens für die Kampagne als Element und Sinnbild für ein energetisches Lebensgefühl entworfen.Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von Radical Media®, Regie führte Austin Peters.Link zum TVC: https://www.youtube.com/watch?v=J5qRbliO5x0Mehr Informationen zu den neuen McWrap® Variationen bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/mcwrap.htmlPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6015035