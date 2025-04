Der Goldpreis läuft aktuell von einem Rekordhoch zum nächsten, denn die politische Unsicherheit steigt immer weiter. Eine unglaubliche Entwicklung. Doch das könnte noch lange nicht das Ende der Aufwärtsbewegung sein. Die globale Unsicherheit steigt an den Märkten immer weiter an. Als sicheren Hafen sehen die Investoren dabei vor allem das Edelmetall Gold, das eine unglaubliche Entwicklung hingelegt hat. Unglaubliche Entwicklung bei Gold So hat Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...