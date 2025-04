Trumps Handelskrieg erschüttert die Märkte: Warum der Anleihenmarkt plötzlich rebelliert, was den US-Präsidenten zum Umdenken zwingt und weshalb Gold weiterhin der ultimative Schutz in einer Welt voller finanzieller Unsicherheiten bleibt. Die Ereignisse seit Trumps «Tag der Befreiung» in der letzten Woche haben Ähnlichkeiten zu den früheren Krisen von 2008 und 2020 heraufbeschworen. Zum Beispiel diese: Gold und Silber wurden abwechselnd abverkauft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...