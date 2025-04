Trotz Jahresverlust von 14,84% bewerten 61% der Analysten Amphenol positiv. Spannung vor Quartalszahlen am 23. April.

Die Amphenol-Aktie zeigt heute eine leichte Erholung nach jüngsten Verlusten. Der Titel notiert aktuell bei 57,72 Euro, nachdem er gestern um 0,99 Prozent nachgegeben hatte. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine andere Geschichte: Seit Jahresanfang verlor das Papier bereits 14,84 Prozent.

Analysten bleiben optimistisch trotz Kursrücksetzer

Interessant ist die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und Analystenmeinungen. Trotz des deutlichen Rückgangs vom 52-Wochen-Hoch bei 127,54 Euro bewerten 61 Prozent der Analysten den Titel weiterhin positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78,85 US-Dollar, was ein Potenzial von knapp 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs suggeriert.

18 Analysten decken die Aktie ab

decken die Aktie ab 8 empfehlen Kaufen (44,4%)

(44,4%) Durchschnittliches Kursziel: 78,85 USD

Spannende Woche steht bevor

Alle Augen richten sich nun auf die anstehende Quartalsbilanz am 23. April. Die Erwartungen sind hoch, nachdem Amphenol in der Vergangenheit regelmäßig Analystenschätzungen übertroffen hat. Zuletzt zahlte das Unternehmen am 18. März eine Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar aus.

Die Fundamentaldaten des Steckverbinder-Spezialisten bleiben solide, auch wenn die Bewertungskennzahlen wie das KGV von 28,85 und KUV von 4,59 auf den ersten Blick hoch erscheinen. Die große Frage: Kann der Konzern mit starken Zahlen die aktuelle Abwärtstrendwende einleiten?

