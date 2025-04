Im Interview mit wallstreetONLINE TV ordnet Thorsten Polleit, Chefökonom und Herausgeber des Boom & Bust Reports, die Lage an den Finanzmärkten ein - und sieht die Weltwirtschaft am Wendepunkt.Polleit erkennt in Trumps jüngster Kehrtwende beim Thema Zölle kein klassisches Zurückrudern, sondern ein strategisches Kalkül. "Die Reaktion der Finanzmärkte, besonders am US-Rentenmarkt, war ein Warnsignal", so Polleit. Nachdem Trump neue Importzölle ankündigte, kletterten die Renditen zehnjähriger und dreißigjähriger US-Staatsanleihen deutlich. "Das erhöht den Refinanzierungsdruck auf eine ohnehin überschuldete Weltwirtschaft massiv", betont der Ökonom. Es gehe nicht nur um Protektionismus im alten …