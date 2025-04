Bitcoin als Staatsreserve: Schweden erwägt Trumps Vorbild zu folgen

Das Konzept einer strategischen Bitcoin-Reserve wird international immer populärer. Nachdem US-Präsident Donald Trump im März eines seiner Wahlversprechen eingelöst und eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA eingeführt hat, scheinen nun auch andere Länder diesem Beispiel folgen zu wollen. Besonders interessant ist dabei die aktuelle Entwicklung in Schweden, wo nun offizielle Schritte in diese Richtung unternommen werden.

Schwedischer Vorstoß für eine nationale Bitcoin-Reserve

Kürzlich reichte der schwedische Abgeordnete Rickard Nordin einen offiziellen Vorschlag beim Finanzministerium ein, der darauf abzielt, Bitcoin zu einem Teil der nationalen Reserven des nordischen Industrielandes zu machen. In seinem Antrag argumentiert der Politiker, dass Bitcoin die Devisenreserven des Landes diversifizieren und als Schutz gegen Inflation dienen könnte.

Neben diesen wirtschaftlichen Gründen führt Nordin auch geopolitische und humanitäre Aspekte an. Er betont, dass Bitcoin einen Schutz gegen autoritäre Regime darstellen und Menschen die Möglichkeit bieten würde, selbst in diktatorischen Systemen Zahlungen sicher abzuwickeln. Mit einer Beteiligung an diesem Ökosystem würde sich Schweden laut dem Politiker auch für unterdrückte Menschen und Freiheitsbewegungen einsetzen, die bereits Bitcoin nutzen.

Internationale Entwicklung: Staaten entdecken Bitcoin für sich

Laut einer aktuellen Studie des Vermögensverwalters VanEck sind die Vereinigten Staaten längst nicht mehr der einzige staatliche Akteur, der Bitcoin für sich entdeckt hat. Der VanEck-Analyst Matthew Sigel berichtet, dass China und Russland offenbar bereits damit begonnen haben, Energiegeschäfte in Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten abzuwickeln.

Sigel sieht darin ein klares Zeichen dafür, dass sich Bitcoin von einem rein spekulativen Asset zu einem funktionalen monetären Instrument entwickelt - besonders in Volkswirtschaften, die den US-Dollar umgehen und ihre Abhängigkeit von US-geführten Finanzsystemen verringern wollen. Diese Entwicklung könnte weitreichende Auswirkungen auf den globalen Finanzmarkt haben und stellt einen bedeutenden Wandel in der Wahrnehmung von Kryptowährungen durch staatliche Institutionen dar.

