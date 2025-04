Bitcoin-Kursziel: Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial für 2025

Der Bitcoin steht aktuell deutlich unter seinen Allzeithochs, hat sich aber zuletzt wieder über die Marke von 85.000 US-Dollar erholen können. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang auf unter 75.000 US-Dollar sorgte vor allem die Entspannung im US-Handelsstreit für einen Aufwärtstrend. Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Zölle gegen einen Großteil der Handelspartner um 90 Tage auszusetzen und mehrere Ausnahmen für Produkte wie elektronische Geräte verkündet.

Experten erwarten kräftigen Bitcoin-Anstieg

Der bekannte Analyst Titan of Crypto erwartet einen deutlichen Kursanstieg für die Mutter aller Kryptowährungen. Wie der Experte auf der Social-Media-Plattform X schrieb, könnte nun ein Sprung auf 137.000 US-Dollar folgen. Dies entspricht einem Upside-Potenzial von satten 61 Prozent und basiert auf einer Kombination aus makroökonomischer und technischer Analyse.

Laut Titan of Crypto hat sich im aktuellen Bitcoin-Chart eine Wimpel-Formation gebildet, ein bullisches Muster, das einen baldigen Anstieg indizieren könnte. Hinzu kommt der Faktor, dass aktuell wieder Liquidität in das Finanzsystem fließt, was für steigende Assetpreise sorgen könnte. Bereits in der Vergangenheit hat der Bitcoin stark mit der Geldmenge M2 korreliert, weshalb eine steigende globale Liquidität auch zu einem steigenden BTC-Preis führen dürfte.

Langfristige Kursziele noch ambitionierter

Titan of Crypto ist nicht der einzige Marktbeobachter, der jetzt bullisch für die weitere Kursentwicklung der Kryptowährung ist. Charles Hoskinson, Mitgründer von Cardano und Ethereum, äußerte sich kürzlich im CNBC-Podcast "Beyond The Valley" ebenfalls positiv für den Bitcoin. Er prognostiziert, dass die Mutter aller Kryptowährungen bis zum Jahresende 2025 oder 2026 einen Kurs von 250.000 US-Dollar erreichen könnte.

Der Cardano-Gründer sieht die aktuellen Zielkonflikte weltweit nicht als Problem an und glaubt an Verhandlungen, außer im Konflikt zwischen USA und China. Weiterhin brachte er die These einer steigenden Geldmenge und sinkender Zinsen in den kommenden Monaten ins Spiel, was wiederum tendenziell bullisch für den Preis von Bitcoin sein soll. Trotz der allgemeinen Kursschwäche beim Bitcoin sind die Experten also weiterhin optimistisch und erwarten deutlich steigende Kurse.

