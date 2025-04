DJ XETRA-SCHLUSS/DAX rettet sich ins Plus - Gold profitiert

DOW-JONES--Nach einem schwachen Start in den Tag hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch knapp im Plus geschlossen. Der DAX beendete den Tag 0,3 Prozent höher bei 21.311 Zählern. Am Morgen lag das Tief bei 20.956 Punkten, damit erholte sich der DAX über den Tag deutlich. Übergeordnet sorgt weiterhin der Handelskonflikt für Turbulenzen.

Nachdem US-Präsident Donald Trump Anfang des Monats den Zollkonflikt startete, den China mit Gegenzöllen konterte, geht es eine Stufe weiter. Denn China kappte gleichzeitig die Ausfuhr wichtiger Seltener Erden, was nun die USA mit dem Ausfuhrverbot bestimmter Nvidia-Chips gen China retournierte. Es ist wie in jeder Beziehung, wenn es eskaliert - es wird selten sachlicher. Nun ließ die chinesische Seite verkünden, dass sie doch reden wolle - und schob gleich die Bedingungen hinterher.

Es ist immerhin ein Zeichen auf dem Weg zur Konfliktlösung, was an der Börse mit Käufen honoriert wurde. Fakt ist leider auch, dass der globale Handel leidet. Die Welthandelsorganisation WTO hat ihre Prognosen für den Welthandel im laufenden Jahr gesenkt, der weltweite Güterhandel soll 2025 um 0,2 Prozent schrumpfen, nachdem bisher ein Zuwachs von 2,7 Prozent erwartet wurde.

Die Feinunze Gold kostete zwischenzeitlich 2.919,49 Euro - und war damit so teuer wie nie zuvor. Für die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ging es um 4 Basispunkte auf 2,50 Prozent zurück, während der Euro knapp unter 1,14 zum Dollar handelte.

Im DAX schossen Sartorius um 10,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen konnte mit besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen für das erste Quartal und einem konkretisierten Ausblick für 2025 nicht nur seine Aktionäre beruhigen, nach Einschätzung der Analysten von Jefferies spiegeln Zahlen und Ausblick zudem eine solide Markterholung wider. Der deutsche Life-Science-Konzern hat für 2025 einen Umsatzzuwachs von 6 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 29 bis 30 Prozent in Aussicht gestellt. Mit Blick auf schwache Daten von ASML und möglichen Handelsbeschränkungen ging es für Infineon um 1 Prozent nach unten, Suss Microtec gaben um 4,9 Prozent nach.

Datagroup stiegen um knapp 32 Prozent auf 53,70 Euro. Der Finanzinvestor KKR will das Unternehmen für 54 Euro je Aktie übernehmen und dann von der Börse nehmen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.311,02 +0,3% +6,8% DAX-Future 21.432,00 -0,1% +4,6% XDAX 21.264,55 -0,0% +7,3% MDAX 27.219,29 -0,2% +6,6% TecDAX 3.452,87 +0,2% +0,8% SDAX 15.139,67 -0,4% +10,9% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,23 +25 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 MDAX 18 29 3 525,5 26,3 28,3 TecDAX 13 17 0 993,7 19,2 19,3 SDAX 30 37 3 199,4 11,5 11,5 ===

April 16, 2025 11:52 ET (15:52 GMT)

