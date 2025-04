Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in -2

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 16-Apr-2025 / 16:59 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 16 April 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 16 April 2025 Number of ordinary shares purchased: 235,547 Highest price paid per share: 105.00p Lowest price paid per share: 102.80p Volume weighted average price paid per share: 104.3703p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 315,496,993 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (315,496,993) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 104.3703p 235,547

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 225 104.00 08:29:55 00332474179TRLO1 XLON 594 104.00 08:29:55 00332474180TRLO1 XLON 225 104.00 08:29:55 00332474181TRLO1 XLON 1600 103.40 08:58:47 00332482682TRLO1 XLON 1557 103.00 08:58:47 00332482683TRLO1 XLON 779 104.60 09:29:53 00332496335TRLO1 XLON 769 104.40 09:29:54 00332496345TRLO1 XLON 750 104.40 09:29:54 00332496352TRLO1 XLON 754 104.20 09:30:53 00332496958TRLO1 XLON 100 103.80 09:35:34 00332501960TRLO1 XLON 688 103.80 09:35:34 00332501961TRLO1 XLON 792 103.60 09:35:35 00332501969TRLO1 XLON 807 104.20 09:52:00 00332507187TRLO1 XLON 796 104.00 09:52:29 00332507266TRLO1 XLON 85 103.80 10:24:24 00332518439TRLO1 XLON 684 103.80 10:24:24 00332518440TRLO1 XLON 801 103.60 10:44:18 00332524207TRLO1 XLON 72 103.60 10:44:18 00332524208TRLO1 XLON 1500 103.60 10:44:18 00332524209TRLO1 XLON 2428 103.60 10:44:18 00332524210TRLO1 XLON 3000 103.60 10:44:18 00332524211TRLO1 XLON 1000 103.60 10:44:18 00332524212TRLO1 XLON 1455 103.60 10:44:18 00332524213TRLO1 XLON 49 103.60 10:44:18 00332524214TRLO1 XLON 1000 103.60 10:44:18 00332524215TRLO1 XLON 358 104.40 10:44:18 00332524216TRLO1 XLON 780 104.00 10:44:19 00332524219TRLO1 XLON 755 104.00 10:44:19 00332524220TRLO1 XLON 758 104.20 11:00:05 00332527858TRLO1 XLON 809 104.00 11:14:18 00332528272TRLO1 XLON 809 104.00 11:14:18 00332528273TRLO1 XLON 808 104.00 11:14:18 00332528274TRLO1 XLON 2367 103.80 11:14:19 00332528275TRLO1 XLON 812 104.60 13:20:24 00332531561TRLO1 XLON 811 104.60 13:20:24 00332531562TRLO1 XLON 4000 104.60 13:20:24 00332531564TRLO1 XLON 2627 104.60 13:20:24 00332531565TRLO1 XLON 1373 104.60 13:20:24 00332531566TRLO1 XLON 2627 104.60 13:20:24 00332531567TRLO1 XLON 3737 104.60 13:20:24 00332531568TRLO1 XLON 263 104.60 13:20:24 00332531569TRLO1 XLON 1110 104.60 13:20:24 00332531570TRLO1 XLON 2309 104.60 13:20:24 00332531572TRLO1 XLON 835 104.60 13:20:24 00332531573TRLO1 XLON 380 104.60 13:20:24 00332531563TRLO1 XLON 856 104.60 13:20:24 00332531574TRLO1 XLON 1000 104.60 13:20:24 00332531571TRLO1 XLON 785 105.00 14:20:50 00332533952TRLO1 XLON 784 105.00 14:20:50 00332533953TRLO1 XLON 3000 105.00 14:20:50 00332533938TRLO1 XLON 1000 105.00 14:20:50 00332533939TRLO1 XLON 651 105.00 14:20:50 00332533940TRLO1 XLON 2349 105.00 14:20:50 00332533941TRLO1 XLON 1651 105.00 14:20:50 00332533942TRLO1 XLON 1349 105.00 14:20:50 00332533943TRLO1 XLON 4000 105.00 14:20:50 00332533944TRLO1 XLON 2505 105.00 14:20:50 00332533945TRLO1 XLON 505 105.00 14:20:50 00332533946TRLO1 XLON 3495 105.00 14:20:50 00332533947TRLO1 XLON 10 105.00 14:20:50 00332533948TRLO1 XLON 745 105.00 14:20:50 00332533949TRLO1 XLON 213 105.00 14:20:50 00332533950TRLO1 XLON 1362 105.00 14:20:50 00332533951TRLO1 XLON 327 105.00 14:55:30 00332536452TRLO1 XLON 440 105.00 14:55:30 00332536453TRLO1 XLON 1483 105.00 14:55:30 00332536454TRLO1 XLON 197 105.00 14:55:30 00332536455TRLO1 XLON 911 105.00 14:55:30 00332536456TRLO1 XLON 3089 105.00 14:55:30 00332536457TRLO1 XLON 911 105.00 14:55:30 00332536458TRLO1 XLON

911 105.00 14:55:30 00332536459TRLO1 XLON 502 105.00 14:55:30 00332536460TRLO1 XLON 502 105.00 14:56:15 00332536507TRLO1 XLON 600 105.00 14:56:15 00332536509TRLO1 XLON 502 105.00 14:56:31 00332536522TRLO1 XLON 567 105.00 14:56:31 00332536523TRLO1 XLON 152 105.00 14:57:55 00332536587TRLO1 XLON 416 105.00 14:57:55 00332536586TRLO1 XLON 635 105.00 15:00:00 00332536696TRLO1 XLON 152 105.00 15:00:00 00332536697TRLO1 XLON 3254 105.00 15:00:00 00332536674TRLO1 XLON 746 105.00 15:00:00 00332536675TRLO1 XLON 898 105.00 15:00:00 00332536676TRLO1 XLON 898 105.00 15:00:00 00332536677TRLO1 XLON 2204 105.00 15:00:00 00332536678TRLO1 XLON 898 105.00 15:00:00 00332536679TRLO1 XLON 4000 105.00 15:00:00 00332536680TRLO1 XLON 898 105.00 15:00:00 00332536681TRLO1 XLON 3102 105.00 15:00:00 00332536682TRLO1 XLON 898 105.00 15:00:00 00332536683TRLO1 XLON 2204 105.00 15:00:00 00332536684TRLO1 XLON 1500 105.00 15:00:00 00332536685TRLO1 XLON 296 105.00 15:00:00 00332536686TRLO1 XLON 1204 105.00 15:00:00 00332536687TRLO1 XLON 4000 105.00 15:00:00 00332536688TRLO1 XLON 1500 105.00 15:00:00 00332536689TRLO1 XLON 1500 105.00 15:00:00 00332536690TRLO1 XLON 502 105.00 15:00:00 00332536691TRLO1 XLON 19 105.00 15:00:00 00332536692TRLO1 XLON 790 105.00 15:00:00 00332536698TRLO1 XLON 479 105.00 15:00:00 00332536693TRLO1 XLON 3566 105.00 15:00:00 00332536694TRLO1 XLON 1000 105.00 15:00:00 00332536695TRLO1 XLON 510 105.00 15:00:00 00332536699TRLO1 XLON 791 105.00 15:00:02 00332536705TRLO1 XLON 257 105.00 15:00:02 00332536703TRLO1 XLON 551 104.60 15:00:03 00332536707TRLO1 XLON 246 104.60 15:00:03 00332536708TRLO1 XLON 763 104.40 15:00:05 00332536711TRLO1 XLON 552 104.40 15:01:01 00332536774TRLO1 XLON 603 104.40 15:02:18 00332536949TRLO1 XLON 671 104.40 15:02:34 00332536958TRLO1 XLON 553 104.40 15:02:34 00332536959TRLO1 XLON 502 104.40 15:05:23 00332537104TRLO1 XLON 733 104.40 15:05:34 00332537115TRLO1 XLON 137 104.40 15:09:05 00332537272TRLO1 XLON 938 104.40 15:09:05 00332537273TRLO1 XLON 179 104.60 15:11:15 00332537355TRLO1 XLON 585 104.60 15:11:15 00332537356TRLO1 XLON 505 104.60 15:14:54 00332537521TRLO1 XLON 255 104.60 15:14:54 00332537522TRLO1 XLON 262 104.60 15:14:54 00332537523TRLO1 XLON 266 104.60 15:14:55 00332537524TRLO1 XLON 765 104.40 15:15:07 00332537538TRLO1 XLON 250 104.40 15:15:07 00332537530TRLO1 XLON 3750 104.40 15:15:07 00332537531TRLO1 XLON 776 104.40 15:15:07 00332537532TRLO1 XLON 3224 104.40 15:15:07 00332537533TRLO1 XLON 775 104.40 15:15:07 00332537534TRLO1 XLON 4000 104.40 15:15:07 00332537535TRLO1 XLON 765 104.40 15:15:07 00332537536TRLO1 XLON 653 104.40 15:15:07 00332537537TRLO1 XLON 1223 104.40 15:15:07 00332537539TRLO1 XLON 540 104.40 15:16:15 00332537590TRLO1 XLON 37 104.40 15:16:34 00332537611TRLO1 XLON 713 104.40 15:16:34 00332537612TRLO1 XLON 661 104.40 15:16:34 00332537607TRLO1 XLON 158 104.40 15:16:34 00332537608TRLO1 XLON 195 104.40 15:16:34 00332537609TRLO1 XLON 1041 104.40 15:16:34 00332537610TRLO1 XLON 552 104.40 15:17:56 00332537662TRLO1 XLON 1438 104.40 15:20:00 00332537743TRLO1 XLON 753 104.40 15:20:00 00332537742TRLO1 XLON 774 104.40 15:20:00 00332537744TRLO1 XLON 1103 104.40 15:20:00 00332537745TRLO1 XLON 21 104.40 15:20:00 00332537746TRLO1 XLON 503 104.40 15:20:00 00332537748TRLO1 XLON 502 104.40 15:20:00 00332537749TRLO1 XLON 984 104.40 15:20:00 00332537750TRLO1 XLON 514 104.40 15:20:05 00332537756TRLO1 XLON 653 104.40 15:20:05 00332537757TRLO1 XLON 92 104.40 15:20:05 00332537759TRLO1 XLON 823 104.40 15:20:05 00332537758TRLO1 XLON 373 104.40 15:23:03 00332537844TRLO1 XLON 290 104.40 15:23:25 00332537857TRLO1 XLON 560 104.40 15:23:25 00332537856TRLO1 XLON 1030 104.40 15:24:21 00332537892TRLO1 XLON 1019 104.40 15:25:31 00332537947TRLO1 XLON 73 104.40 15:25:50 00332537957TRLO1 XLON

