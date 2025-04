Damit sie ihre Android-Apps weiter optimieren können, gibt Google Entwickler:innen ein neues Tool an die Hand. Damit können sie überprüfen, ob ihre Anwendungen unnötig Energie von Smartphones und Tablets verbrauchen. Was ihnen die Tools verraten. Zahlreiche Smartphone-User:innen werden das Problem kennen: Das Handy verliert ohne erkennbaren Grund schneller Energie als je zuvor. Das muss nicht immer an einem Hardware-Problem liegen. Oftmals sind nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...