Der US-Versicherer Travelers notiert am frühen Mittwochabend mit einem Plus von 3,7 Prozent an der Spitze des Dow Jones. Dabei hatte das Management in den am Mittwoch präsentierten Q1-Zahlen einen deutlichen Gewinneinbruch vermeldet. Vor allem die Waldbrände in Kalifornien haben zum Jahresauftakt belastet.Travelers hat im ersten Quartal trotz des Gewinnrückgangs die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank zwar von 4,69 Dollar im Vorjahr auf 1,91 Dollar. Das lag ...

