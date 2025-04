© Foto: Lev Radin - Pacific Press

Unternehmen wie Best Buy und Volkswagen warnen davor, dass sie die höheren Einfuhrpreise an die US-Verbraucher weitergeben werden. Inflation könnte zu einer "selbsterfüllenden Prophezeihung" werden.Die Inflationserwartungen in den USA steigen rasant - und mit ihnen die Sorge der Verbraucher vor deutlich höheren Lebenshaltungskosten. Nach den immer neuen Zollankündigungen unter Präsident Donald Trump rechnet die Mehrheit der Amerikaner mit kräftigen Preisaufschlägen im Alltag. Die Konsumentenstimmung ist laut der Universität Michigan auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gefallen - nur im Juni 2022 war der Wert noch schlechter. Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung: die …