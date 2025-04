Anthropic will seinen Chatbot Claude offenbar im großen Stil als KI-Assistenten etablieren. Die OpenAI-Abspalterfirma integriert Claude tiefer in Google Workspace und präsentiert eine neue, agentenbasierte Suchfunktion, die an OpenAIs Deep Research erinnert. Bisher konnte Claude nur Google Docs durchsuchen, nun vertieft Anthropic die Integration in Google Workspace. Der Chatbot kann jetzt auch in Gmail und im Google Kalender eingesetzt werden. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...