© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut

"Hard Landing ahead?" Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 12 Monaten zu einem weltweiten Konjunktureinbruch kommt, hat sich vervierfacht, sagt Bank of America.Die Stimmung unter globalen Fondsmanagern kippt - und das schneller als erwartet. Laut der aktuellen April-Umfrage von Bank of America erwarten inzwischen 49 Prozent der befragten Investoren ein sogenanntes "Hard Landing" der Weltwirtschaft innerhalb der nächsten zwölf Monate. Noch im März lag dieser Wert bei lediglich 11 Prozent. Dagegen glauben nur noch 37 Prozent an eine sanfte Landung, bei der die Inflation ohne Rezession unter Kontrolle gebracht werden kann - ein deutlicher Rückgang gegenüber den 64 Prozent des …