QpiAI kündigt Indiens leistungsstärksten Quantencomputer mit dem Codenamen Indus Quantum Computer an.

QpiAI hat einen Plan, um bis 2025, 2027 und 2028 NISQ-Quantencomputer mit 64 (Codename Kaveri), 128 (Codename Ganges) und 1000 Qubits (Codename Everest) mit Anwendungen in der wissenschaftlichen Forschung, Simulationen, Gesundheitswesen und Bildung zu erweitern.

Darüber hinaus gibt es einen Fahrplan für fehlertolerante Quantencomputer mit Fehlerkorrektur für kommerzielle Anwendungen auf der Grundlage logischer Qubits, mit dem ersten supraleitenden logischen Qubit mit dem Codenamen Yukti (bis 2026), gefolgt von einem System mit 5 logischen Qubits mit dem Codenamen Shakti (bis 2027) und einem System mit 100 logischen Qubits mit dem Codenamen Unnati (bis 2030).

Die fehlertoleranten Quantencomputer von QpiAI sollen Durchbrüche in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmaindustrie, Fertigung, Materialien, Cybersicherheit und Finanzen erzielen.

QpiAI wird seine Kunden über seine privaten Rechenzentren und die öffentliche Cloud an seinen 25-Qubit-Quantencomputer anbinden.

QpiAI wird sein Rechenzentrumsmodul mit Integration von Quanten- und HPC-Racks, Netzwerk-Switches und Software-Stack (System- und Anwendungssoftware) Rechenzentrumsbetreibern anbieten, die Quantenfunktionen integrieren möchten.

QpiAI positioniert sich als Anbieter von fortschrittlichen Rechensystemen und -technologien der nächsten Generation für Rechenzentren.

QpiAI, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputer und generative KI, kündigte die Markteinführung seines ersten Quantencomputers mit dem Codenamen QpiAI Indus Quantum Computer an.

QpiAI Gen-1 25 qubit Quantum computer Indus, picture from QpiAI Bangalore centre with CEO Dr Nagendra Nagaraja (Left) and VP of Quantum hardware Dr Manjunath R V (Right).

Dr Nagendra Nagaraja, CEO und Gründer von QpiAI, sagte, "Wir freuen uns über unseren Fahrplan zur Kommerzialisierung von Quantencomputern, bei dem wir die Integration von Quantenbits in großem Maßstab und logische Quantenbits nutzen. Die T1- und T2-Zeiten für unseren aktuellen 25-Qubit-Indus-Quantencomputer betragen 30 µs bzw. 25 µs, was durch unseren selbst entwickelten Quantensteuerungselektronik-Cluster charakterisiert wird, und werden voraussichtlich bald auf 100 µs ansteigen. Darüber hinaus erwarten wir, dass wir mit unserer patentierten Qubit-Architektur Anfang 2026 eine T1-Zeit von 1 ms erreichen werden. Mit einer Single-Qubit-Gate-Treuheit von 99,7 und einer Two-Qubit-Gate-Treuheit von 96 %, die alle nativen Gate-Sets unterstützt, ist unser System mit QpiAI-Quanten-Software-SDKs für die Anwendungsentwicklung verbunden. Wir werden bald auf 64-Qubit-Quantencomputer erweitern. Wir werden umfangreiche Partnerschaften mit anderen Komponentenlieferanten, großen Pharma- und Chemieunternehmen, Rechenzentrumsbetreibern und Hyperscalern eingehen, um Quantencomputer zu vermarkten. Unser wichtigstes geistiges Eigentum liegt in der Verwendung eines KI-basierten Agentensystems zur Herstellung von Qubits und deren Feinabstimmung, um die gewünschte Genauigkeit, Fehlerkorrektur und Rauschpegel zu erreichen, wobei das Agentic-KI-System in unserem Rechenzentrum in einem geschlossenen Regelkreis mit dem Quantencomputer arbeitet."

Das Department of Science and Technology (DST), das über NQM (National Quantum Mission) auch Anteilseigner von QpiAI ist, kündigte den QpiAI Indus Quantum Computer in einem LinkedIn-Post an

https://www.linkedin.com/posts/indiadst_worldquantumday-nqm-activity-7317554620015288320-jYgH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAEhG18BESsICj9lOj3oH7lnWocQr9DW9Lk

QpiAI Quantum und KI Vollständige vertikale Integration

QpiAI hat eine Full-Stack-Quantencomputertechnologie entwickelt, die KI- und Quantencomputersysteme vertikal integriert und KI, Quantencomputer, Algorithmen, Software und Anwendungen kombiniert. Das Gen-1-QpiAI-System ist mit einer effizienten Quanten-HPC-Integration mit einem gemeinsam genutzten HPC-Rechenzentrum für Hochdurchsatz- und latenzarme Berechnungen ausgestattet. Der QpiAI-Quantenanwendungsstapel kombiniert KI-gesteuerte Quantencompilierung mit anwendungsspezifischen Architekturen zur Maximierung der hybriden quantenklassischen Leistung. Die QpiAI Quantum-Softwareplattformen und -produkte, darunter QpiAI-Logistics, QpiAI-Opt, QpiAI-ML, QpiAI-Pharma und QpiAI-Matter, sind auf Kern-Quantenanwendungen in der Logistik-, Finanz-, Materialforschungs- und Pharmaindustrie ausgerichtet.

QpiAI Quantum QPU-Technologie

QpiAI-Quantencomputer verwenden supraleitende Qubits und eine Roadmap, um mit CMOS-basierten Spin-Qubits in zukünftigen Modellen zu experimentieren. Die aktuelle Generation von Qubits basiert auf verschiedenen Architekturen des supraleitenden Qubit-Designs. QpiAI NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum)-Qubits und QpiAI FTQC (Fault-tolerant Quantum Computing)-Qubits basieren auf der proprietären Qubit-Architektur von QpiAI, die QpiAI Qubits genannt wird. Transmon-Qubits werden auf der Grundlage von Oberflächencodes mit verschiedenen Abständen stabilisiert und fehlerkorrigiert. Für eine höhere Zuverlässigkeit beim fehlertoleranten Rechnen werden QpiAI FTQC Qubits mithilfe von Q-LDPC-Codes mit neuen, von QpiAI erfundenen Architekturen fehlerkorrigiert, um eine hohe Leistung und niedrige Fehlerraten zu gewährleisten.

Das Quantencomputing steht heute vor Herausforderungen in Bezug auf begrenzte Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit aufgrund von Fehlern durch Dekohärenz, Rauschen und Gate-Ungenauigkeiten, was sich auf die Einsatzfähigkeit für industrielle Anwendungen auswirkt. Um diese Probleme zu lösen, treibt QpiAI die Fehlerkorrektur auf NISQ-Geräten mit integrierten Surface-Code-Schemata voran und implementiert Q-LDPC-Codes in unsere fehlertolerante Roadmap. Unser Ziel ist es, skalierbare, zuverlässige Quantensysteme zu schaffen, die komplexe, hochwirksame Anwendungen unterstützen können.

KI-Technologie

QpiAI hat fortschrittliche generative KI- und agentenbasierte KI-Systeme der nächsten Generation entwickelt, die in der Lage sind, komplexe Szenarien autonom zu navigieren und durch agentenbasierte Modellierung emergente Intelligenz aufzubauen. Unser optimierter Data-to-Intelligence-Stack und unsere leistungsstarke Infrastruktur ermöglichen Modellierung und Automatisierung in bisher ungekanntem Umfang und gewährleisten gleichzeitig einen nahtlosen Übergang zur quantenbasierten Modellierung in der Zukunft mit der optimalen Kombination aus Bits, Qubits und Neuronen.

Über QpiAI

QpiAI (https://www.qpiai.tech) ist ein in Bangalore ansässiges Deep-Tech-Startup, das Pionierarbeit bei der Konvergenz von künstlicher Intelligenz und Quantencomputing leistet, um einige der komplexesten industriellen und wissenschaftlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. Der vertikal integrierte Stack von QpiAI ermöglicht nahtlose Innovationen in Hardware, Software und Anwendungen. Das Portfolio umfasst QpiAI-Explorer, eine Bildungsplattform; QpiAI-Quantum, das SDKs, Compiler und Simulatoren für die Quantenentwicklung anbietet; QpiAI-Opt, eine leistungsstarke Optimierungs-Engine für wissenschaftliche und industrielle Anwendungsfälle; QpiAI-Logistics, für die Routenplanung und Optimierung der Lieferkette; QpiAI-Pharma, für die Arzneimittelforschung und Protein-Ligand-Modellierung; QpiAI-Pro, eine generative KI-Entwicklungssuite; und QpiAI Agent-Hive, das intelligente KI-Workflows mit Agenten ermöglicht.

