KI-Drohne schlägt menschlichen Piloten in der anspruchsvollsten und herausforderndsten Serie, die von A2RL x DCL Autonomous Drone Championship ins Leben gerufen wurde, und markiert einen Durchbruch in der autonomen Fluginnovation

Über 2500 Zuschauer verfolgen, wie die besten autonomen Drohnenflieger in vier hochmodernen Rennformaten um einen Preispool von 1 Million US-Dollar kämpfen

MavLab (TU Delft) dominiert die Meisterschaft mit drei Siegen in der AI Grand Challenge, dem AI Drag Race und KI gegen Mensch; TII Racing (Technology Innovation Institute, Abu Dhabi) gewinnt das AI Multi-Autonomous Drone Race

Die Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), Teil des Advanced Technology Research Council (ATRC), hat in Zusammenarbeit mit der Drone Champions League (DCL) die erste A2RL x DCL Autonomous Drone Championship im Nahen Osten in der ADNEC Marina Hall in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, abgeschlossen. In einem bedeutenden Durchbruch für den autonomen Flug und die Luftrobotik schlug die KI-Drohne des Teams MavLab einen weltweit führenden menschlichen Piloten und gewann die KI-gegen-Mensch-Challenge. Das Kopf-an-Kopf-Duell war das komplexeste, das jemals ausgetragen wurde, und es traten Finalisten des DCL Falcon Cup an einige der besten Drohnenpiloten der Welt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250416681390/de/

Artificial Intelligence Triumphs in World's Most Sophisticated Autonomous Drone Race in Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)

An zwei intensiven Tagen qualifizierten sich 14 internationale Teams für die Finalwoche, wobei die vier besten Teams in mehreren anspruchsvollen Rennformaten gegeneinander antraten. Die Teams aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Niederlanden, Österreich, Südkorea, der Tschechischen Republik, Mexiko, der Türkei, China, Spanien, Kanada und den USA setzten sich aus Vertretern von Universitätslabors, Forschungsinstituten und innovativen Start-ups zusammen.

Jedes Team flog eine standardisierte Drohne, die mit dem kompakten, aber leistungsstarken NVIDIA Jetson Orin NX-Computermodul, einer nach vorne gerichteten Kamera und einer inertialen Messeinheit (IMU) für die Wahrnehmung und Steuerung an Bord ausgestattet war. Ohne menschliches Zutun verließen sich die Drohnen vollständig auf Echtzeitverarbeitung und KI-gesteuerte Entscheidungen, um in einer komplexen Rennumgebung Geschwindigkeiten von über 150 km/h zu erreichen.

Das Kursdesign stellte die Grenzen der wahrnehmungsbasierten Autonomie auf die Probe mit großen Torabständen, unregelmäßiger Beleuchtung und minimalen visuellen Markierungen. Der Einsatz von Rolling-Shutter-Kameras erhöhte den Schwierigkeitsgrad zusätzlich und stellte die Fähigkeit jedes Teams auf die Probe, unter anspruchsvollen Bedingungen eine schnelle und stabile Leistung zu erbringen. Es war das erste Mal, dass ein autonomes Drohnenrennen dieser Größenordnung und Komplexität auf einer so visuell spärlich ausgestatteten Strecke ausgetragen wurde, was die Ambitionen und die technische Herausforderung der Veranstaltung unterstreicht.

Höhepunkte der Meisterschaft

Gewinner der AI Grand Challenge : MavLab (TU Delft) erzielte die schnellste Zeit auf der 170 Meter langen Strecke und absolvierte zwei Runden (22 Tore) in nur 17 Sekunden.

: MavLab (TU Delft) erzielte die schnellste Zeit auf der 170 Meter langen Strecke und absolvierte zwei Runden (22 Tore) in nur 17 Sekunden. Gewinner des Showdowns zwischen KI und Mensch : Die autonome Drohne von MavLab war in einem bahnbrechenden Showdown zwischen KI und Mensch schneller als der beste menschliche Pilot.

: Die autonome Drohne von MavLab war in einem bahnbrechenden Showdown zwischen KI und Mensch schneller als der beste menschliche Pilot. Gewinner des Multi-Autonomous Drone Race : TII Racing ging als Sieger aus dem Multi-Drohnen-Format hervor, einem Hochgeschwindigkeitstest für KI-Koordination und Kollisionsvermeidung.

: TII Racing ging als Sieger aus dem Multi-Drohnen-Format hervor, einem Hochgeschwindigkeitstest für KI-Koordination und Kollisionsvermeidung. Gewinner des autonomen Drag Race: MavLab (TU Delft) holte sich den Sieg im weltweit ersten Drag Race nur mit KI und demonstrierte dabei seine Geschwindigkeit auf gerader Strecke und seine Kontrolle bei hoher Beschleunigung gegen die besten Teams der Meisterschaft.

"Wir bei ATRC glauben, dass Innovation in der Praxis bewiesen werden muss und nicht nur versprochen werden darf", sagte S.E. Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate für strategische Forschung und fortgeschrittene Technologieangelegenheiten und Generalsekretär der ATRC "A2RL ist mehr als ein Rennen, es ist ein globales Testfeld für Hochleistungsautonomie und spiegelt das Engagement der VAE wider, KI, Robotik und Mobilität der nächsten Generation verantwortungsvoll voranzutreiben."

"Die Zukunft des Flugverkehrs liegt nicht im Labor, sondern auf der Rennstrecke", sagte Stephane Timpano, CEO von ASPIRE, dem Veranstalter der Abu Dhabi Autonomous Racing League. "Was wir an diesem Wochenende gesehen haben, bringt uns der Skalierung autonomer Systeme im Alltag einen Schritt näher." Markus Stampfer, Executive Chairman von DCL, fügte hinzu: "Wir haben autonome Flüge unter Elite-Rennbedingungen ermöglicht und die KI hat sich der Herausforderung gestellt. Das war ein großer Sprung für den Sport und die Technologie."

Christophe De Wagter, Teamchef von MavLab, war nach dem Gewinn von drei Top-Titeln begeistert: "Der Sieg bei der AI Grand Challenge und dem KI-gegen-Mensch-Rennen ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team. Er bestätigt die jahrelange Forschung und Experimente im Bereich des autonomen Fliegens. Zu sehen, wie unsere Algorithmen in einem so hochdruckigen Umfeld über sich hinauswachsen und den größten Teil des Preisgeldes mit nach Hause nehmen, ist unglaublich befriedigend."

Das A2RL X DCL Drone STEM-Programm, das in Zusammenarbeit mit UNICEF und unter der Aufsicht des ATRC entwickelt wurde, hat in diesem Jahr über 100 Studenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgebildet. Über 60 erhielten die renommierte Zertifizierung "Trusted Operator Program" und 24 erzielten perfekte Ergebnisse, was die im Rahmen des Programms entwickelten hochmodernen Luftfahrtkenntnisse unter Beweis stellt.

Nach dem Finale der Drohnenrennen richten sich alle Augen nun auf die zweite Saison der autonomen Autorennen-Serie von A2RL, die im vierten Quartal 2025 auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi stattfinden wird.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250416681390/de/

Contacts:

Thushara Mohanan

thushara.mohanan@tii.ae