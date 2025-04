Mind of Pepe erreicht mehr als 8 Mio. USD für KI-Echtzeit-Trendindikator

Mithilfe der 90-tägigen Zollpause der USA konnte sich der Krypto-Markt erholen und Bitcoin wieder über die wichtige Marke von 85.000 USD bewegen. Dabei stellt sich nun die Frage, welche Coins man vor dem nahendem Bullenmarkt am besten kaufen sollte.

In der letzten Zeit ist insbesondere Fartcoin bei den Anlegern stärker gefragt gewesen, sodass er seine Marktkapitalisierung in nur einem Monat wieder auf mehr als 1 Mrd. USD steigern konnte. Dies ist ein klares Anzeichen für eine Risk-on-Stimmung.

Sollte wieder die Memecoin-Saison eingeleitet werden, könnten auch andere Coins Entwicklungen wie $FARTCOIN hinlegen. Aber welche? Genau an dieser Stelle soll Mind of Pepe ($MIND) künftig den Krypto-Investoren behilflich sein.

Dieser soll nicht nur raten, in welche Richtung sich der Markt bewegt, denn er analysiert. Dabei erzeugt er seine Handelssignale basierend auf den Daten des Internets und wandelt Unterhaltungen in den sozialen Medien zusammen mit anderen Daten in umsetzbare Handelssignale um.

Somit soll seinen Nutzern geholfen werden, den nächsten Trends einen Schritt voraus zu sein und Momentum-Trades zu finden, bevor sie der Mainstream für sich entdeckt und bereits vollständig eingepreist hat.

Zudem handelt es sich bei Mind of Pepe nicht nur um eine kühne Vision. Stattdessen wurden schon funktionierende Produkte entwickelt, weshalb das Projekt auch mehr als 8 Mio. USD einnehmen konnte. Mit den künstlichen Intelligenzen, welche das Projekt antreiben, wartet es nicht nur auf Chancen, sondern schafft sogar eigene.

Noch können die nativen $MIND-Coins über den Vorverkauf für einen Preis in Höhe von 0,0037115 USD gekauft werden. Dieser ist jedoch nur noch maximal für einen Zeitraum von einem Tag und acht Stunden verfügbar, da dann schon die nächste Preiserhöhung durchgeführt wird.

Krypto-Markt fokussiert KIs und Memecoins

Nachdem der Krypto-Markt zuvor noch von extremer Angst geprägt war, kommt nun vermehrt der Optimismus zurück. Denn der Handelskonflikt scheint sich langsam in eine etwas konstruktivere Richtung zu bewegen, da zumindest China zuletzt seine Gesprächsbereitschaft signalisiert hat.

Dabei dürfte die Zollpause für die nächsten drei Monate erstmal für eine Erleichterung sorgen, wobei einige gar nicht von so hohen Zöllen ausgehen und diese nur als Verhandlungsstrategie des selbsternannten "Deal Makers" erachten.

Somit bewegt sich Bitcoin wieder in einer Spanne zwischen 80.000 und 90.000 USD, nachdem er in der letzten Woche noch bis auf einen Preis von 74.000 USD gefallen war. Auch die langfristig orientierten Krypto-Wale, die als "smart money" bezeichnet werden, sind wieder verstärkt in den Markt zurückgekehrt.

Nach der Abkühlung der letzten Anstiege von Fartcoin, haben sich die Anleger indessen wieder auf die Fusion von Memecoin und KI gestürzt, mit denen der Markt überflutet wird. Ein solches Beispiel ist der BEP-Token Trump AI ($TRUMP), welcher PolitiFi mit KI kombiniert und innerhalb von 24 Stunden um 429 % stieg sowie eine Marktkapitalisierung von 2,68 Mrd. USD erreichte.

https://coinmarketcap.com/currencies/trump-ai/

Aber auch SORA GROK ($GROK), der sich den Narrativ von Elon Musks KI zunutze macht, konnte ein Kursplus von 524 % verzeichnen. Ebenso ist die satirische Kombination aus Humor, KI und Politik mit dem Namen Turbo Trump ($TURBO) um 361 % gestiegen.

Dies zeigt, dass es dem Markt nicht an Fantasie und Optimismus mangelt. Stattdessen verdeutlicht die neue Flut von Moonshot-Coins, dass die Fusion aus KI und Memecoin wieder im Fokus der Anleger steht.

Daher stellt sich die Frage, welches der nächste Coin sein wird, der einen überdurchschnittlichen Anstieg verzeichnet. Ist es eher ein niedrig bewerteter oder ein höher bewerteter Token?

Die Antwort könnte Mind of Pepe sein. Denn diese KI soll sowohl in einem Markt mit hohem Risiko als auch in einem mit geringen Gefahren die Trends, Reallokationen und Narrative identifizieren, bevor diese groß werden. In so einem optimistischen Marktumfeld wie aktuell könnte es derjenige sein, welcher den nächsten aufsteigenden Coin aufzeigt.

Mind of Pepe bringt KI-Macht und Memecoin-Viralität zusammen

Mind of Pepe nutzt nicht nur den Hype um die künstlichen Intelligenzen. Stattdessen definiert er sie neu. So ist es ein sich selbst entwickelnder, autonomer KI-Agent, der den Krypto-Markt in Echtzeit überwacht. Dazu gehören Social-Media-Unterhaltungen, On-Chain-Aktivitäten und Marktstimmungen, um somit die nächsten Trends vor der Mainstreet zu identifizieren.

Jedoch analysiert der KI-Agent nicht nur, stattdessen handelt er auch selbst. So steht er in einem ständigen Austausch mit dem Markt und bietet seinen Tokeninhaber über das mit den Coins zugängliche Terminal die wichtigsten Entwicklungen des Krypto-Marktes übersichtlich dargestellt.

Sofern sich Mind of Pepe schon auf dem Markt befunden hätte, wären mit ihm Coins wie $TRUMP, $GROK und $TURBO identifizierbar gewesen. Ebenso erhalten die Nutzer die Möglichkeit, dass sie ihm über einen mit ChatGPT vergleichbaren Chat zu jeder Uhrzeit alle möglichen Fragen über den Krypto-Markt stellen.

Selbst in einem Bärenmarkt ohne gute Investmentideen soll Mind of Pepe dazu in der Lage sein, mit Tokenlaunches eigene Memecoins zu starten. Denn die KI kann mit Blockchains und dApps interagieren, womit auch Coins herausgegeben werden können, für welche die $MIND-Inhaber Frühzugänge erhalten. Dies könnte der nächste große Schritt sein.

Mind of Pepe wird außerdem in Social-Media-Plattformen wie X integriert, um somit seine Reichweite und seinen Vorsprung weiter auszubauen. Auf diese Weise kann er die Stimmung in Echtzeit überwachen, mit Influencern in Kontakt treten und Communitys um die Coins mobilisieren.

Die fortschrittlichen KI-Modelle und die autonome Intelligenz machen Mind of Pepe nicht nur zu einem weiteren Trading-Tool. Stattdessen ist es ein lebender, mitdenkender Verbündeter für die Krypto-Investoren, der für die Navigation und Gestaltung des Krypto-Marktes erschaffen wurde.

The Road Ahead



? Integrating more real-time data sources

? Enhancing AI's ability to detect emerging tokens & trends

? Finalizing MoP's intelligent, interactive dashboard



MIND of Pepe is pushing the boundaries of AI-powered market intelligence.$MIND https://t.co/YQZ9DDOMKJ - MIND of Pepe (@MINDofPepe) March 20, 2025

Mind of Pepe ist die perfekte Kombination für die aktuelle Marktnachfrage

Mittlerweile hat sich die Nachfrage wieder in Richtung Memecoin-KI-Fusionen verlagert. Auch Mind of Pepe ist eine Kombination dieser beiden, da er für die Memetoken-Ikone Pepe geschaffen wurde und diesen mit einem realen KI-Nutzen ergänzt.

Somit unterscheidet er sich auch von anderen Pepe-Coins wie $PEPE oder $PEIPEI, welche zwar für die Krypto-Kultur eine wichtige Rolle gespielt haben, jedoch technologisch Projekten wie Mind of Pepe nicht der Wasser reichen können. Dieser wurde schon von Beginn an sinnvoll aufgesetzt, sodass er nicht wie andere später schwierig nachgerüstet werden muss.

Das ist auch ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu den meisten anderen KI-Memecoins. Denn er nutzt nicht nur einen Trend, sondern es wird ebenso ein reales und vor allem nützliches Produkt entwickelt.

Viele andere besaßen lediglich Whitepapers und Websites, haben sich später jedoch zurückgezogen. Im Gegensatz dazu wurde Mind of Pepe öffentlich entwickelt, hat seine KI optimiert und schnell Investoren angezogen, welche seine Vorzüge schätzen.

Mittlerweile kommt der Presale auf mehr als 8 Mio. USD, die für die Entwicklung eingeworben wurden und das Projekt näher an seine Markteinführung bringen. Dabei könnte es einer der nützlichsten und gefragtesten KI-Agenten für den Krypto-Markt werden.

Zeit für Presale von Mind of Pepe läuft davon

Der Trend der KI-Memecoins hat wieder Fahrt aufgenommen und dies macht sich auch bei dem Presale von Mind of Pepe bemerkbar, welcher bisher schon mehr als 8 Mio. USD eingenommen hat. Somit ist die letzte Chance für frühe Anleger bald vorüber.

Damit Sie den $MIND-Coin noch im Vorverkaufsangebot kaufen können, öffnen Sie die Website und verbinden anschließend Ihre digitale Geldbörse wie die Best Wallet mit dieser. Dann stehen Ihnen für die Zahlung die Kryptowährungen ETH, USDT und mit Bankkarten auch Fiatwährungen zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit für die Teilnahme am Presale von Mind of Pepe stellt die Best Wallet selbst dar. Denn in dieser werden regelmäßig die vielversprechendsten neuen Kryptowährungen im Vorverkauf vorgestellt, von denen einige bedeutende Anstiege verzeichnet haben. Mit dieser können Sie sich die Coins schon vor dem Release in der Wallet anzeigen lassen und vieles mehr. Herunterladbar ist sie über Google Play und Apple App Store.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen von Mind of Pepe wie Listungen, Updates, Aktionen und mehr, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.