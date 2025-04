US-Notenbankchef Jerome Powell warnt vor einem Dilemma: Die neuen Importzölle könnten sowohl Inflationsziele als auch Wachstum gefährden. Die Märkte reagieren nervös, die Leitindizes rutschen ab. Powell gibt sich zwar abwartend, doch die Spielräume der Fed werden kleiner.Fed-Chef Jerome Powell hat in einer Rede vor dem Economic Club of Chicago am Mittwoch betont, dass die Importzölle unter Präsident Donald Trump die US-Notenbank vor ein schwieriges Spannungsfeld stellen. Die Kombination aus steigender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...