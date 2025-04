SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - Der Anbieter von Design-Software Figma meldet vertraulich seinen Börsengang an, mehr als ein Jahr nach dem Abbruch des Adobe-Deals. Figma Inc. meldet den Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC an, mehr als ein Jahr nach dem Abbruch der geplanten Übernahme durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...