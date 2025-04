Dubai wird das globale KI-Ökosystem vereinen und seine Zukunftsfähigkeit bei einer mutigen Erkundung der Frage vorantreiben, wie künstliche Intelligenz unsere Welt neu gestaltet. Die Veranstaltung findet vom 21. bis 25. April auf der Dubai AI Week statt.

Die Eröffnungsveranstaltung wird über 10.000 Teilnehmer, KI-Pioniere und politische Entscheidungsträger aus 100 Ländern zusammenbringen, um die transformative Rolle der KI in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu erkunden.

Mit globalen Meisterschaften, hochrangigen Gipfeltreffen, Hackathons und einem Ausstellungsbereich wird die Woche die Bühne für die Zukunft der globalen KI-Innovation bereiten.

Da die Zusammenarbeit ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der globalen KI-Landschaft ist, vereint die Veranstaltung wichtige Regierungsstellen, globale Technologieunternehmen und Branchenpioniere, darunter Meta, IBM, Google, Microsoft, Gartner, OpenAI, Swift, Nvidia, Palantir, Cohere und ElevenLabs.

Die Woche beginnt mit dem AI Retreat am 21. April, einem nichtöffentlichen Treffen globaler KI-Führungskräfte, politischer Entscheidungsträger und Branchenexperten, die sich mit der Gestaltung von KI-Strategien und Governance-Rahmenwerken befassen.

Die Dubai Assembly for AI findet vom 21. bis 24. April statt. Dort werden politische Entscheidungsträger, CEOs und Akademiker aus aller Welt die sich entwickelnde Rolle der KI in Wirtschaft und Gesellschaft gestalten.

Führende KI-Experten kommen auf der Global Prompt Engineering Championship zusammen, um am 22. und 23. April zwei Tage lang um ein Preisgeld von 272.000 US-Dollar zu kämpfen. Die Finalisten treten in vier Kategorien gegeneinander an: Kunst, Video, Gaming und Programmierung, um ihre Expertise in der Erstellung KI-gestützter Inhalte unter Beweis zu stellen.

KI-Politik und Governance werden auf dem Machines Can See Summit vom 23. bis 24. April gefördert. Dort kommen über 1000 Teilnehmer, 20 Keynotes und Expertendiskussionen unter dem Motto zusammen: "Gute KI: Die Welt sicherer machen". Es wird eines der einflussreichsten Foren für KI-Politik und Ethik in der Region sein.

Das Dubai AI Festival 2025 wird vom 23. bis 24. April 5.000 Besucher, 500 Investoren und 100 Aussteller unter dem Motto "Enabling Digital Economies" zusammenbringen. Das Festival verbindet KI-Führungskräfte, Investoren und Entscheidungsträger, um die KI-gestützte Transformation in allen Branchen voranzutreiben, Zusammenarbeit und Investitionen zu fördern und bahnbrechende KI-Projekte vorzustellen, die die digitale Wirtschaft neu definieren werden.

Neben Branchendiskussionen und Wettbewerben liegt ein weiterer Schwerpunkt der Woche darauf, die KI-Kenntnisse von Schülern und Lehrern durch die AI Week in Schools vom 21. bis 25. April zu fördern. Die Initiative, die an allen Schulen in Dubai stattfindet, zielt darauf ab, künftigen Generationen grundlegende KI-Kenntnisse zu vermitteln.

