SAN JUAN (dpa-AFX) - Auf der Karibikinsel Puerto Rico hat der plötzliche Ausfall aller Kraftwerke zu einem massiven Blackout geführt. Nach Angaben des Energieversorgers Genera PR könnte es mehr als einen Tag dauern, bis die Versorgung wiederhergestellt wird. Mehr als eine Million der landesweit 1,5 Millionen Kunden sind ohne Elektrizität, wie der Stromnetzbetreiber Luma mitteilte. Das sind mindestens 70 Prozent der Anschlüsse.

Der Stromausfall sorgte Medienberichten zufolge vielerorts für Chaos. In einigen Stadtgebieten funktionierten die Ampeln nicht mehr. Im Waldpark La Marquesa, rund 20 Kilometer südlich der Hauptstadt San Juan, saßen Besucher zeitweilig in einer Seilbahn fest. In der Hauptstadt mussten Nutzer aus einer stehengebliebenen Bahn aussteigen und über die Eisenbahnbrücke laufen.

Die Ursache des Stromausfalls wird ermittelt



Wegen fehlender Investitionen und Wartungsarbeiten kommt es im Land mit rund drei Millionen Einwohnern immer wieder zu Stromausfällen. Die genaue Ursache der jüngsten Störung ist noch unklar. "Sobald weitere Einzelheiten zur Ursache des Ausfalls und zum Zeitpunkt der Wiederherstellung der Versorgung verfügbar sind, werden wir Updates bereitstellen", schrieb die Gouverneurin von Puerto Rico, Jennifer González, auf der Plattform X.

Der Karibikstaat ist das größte Außengebiet der USA, gehört aber als assoziierter Freistaat nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Einwohner sprechen mehrheitlich Spanisch.