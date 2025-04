Das neue Health, Endurance, Longevity, and Medicine (HELM)-Cluster in Abu Dhabi soll das Life-Science-Ökosystem in Abu Dhabi fördern und die Position des Emirats als weltweit führender Knotenpunkt für Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Gesundheitsinnovationen untermauern

Prognosen zufolge soll das Cluster bis 2045 25,6 Milliarden US-Dollar zum BIP von Abu Dhabi beitragen, 30.000 neue Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in Höhe von 11,5 Milliarden US-Dollar anziehen

Abu Dhabi hat ein wegweisendes Life-Science-Cluster ins Leben gerufen und festigt damit seine Position als globaler Knotenpunkt für Biotechnologie, Medizintechnik und digitales Gesundheitswesen. Das vom Abu Dhabi Department of Economic Development, dem Abu Dhabi Investment Office (ADIO) und dem Department of Health Abu Dhabi entwickelte Health, Endurance, Longevity, and Medicine (HELM)-Cluster soll Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben, internationale Investitionen anziehen und nachhaltige Vorteile für die Weltbevölkerung mit sich bringen.

Abu Dhabi Launches Life Sciences Cluster to Advance Healthcare Innovation Worldwide, tapping a $25.3 trillion market (Photo: AETOSWire)

Das während der Abu Dhabi Global Health Week angekündigte HELM-Cluster soll als Plattform für die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Lösungen im Bereich Gesundheit und Life Science dienen. Das Cluster, das von KI-gestützter Diagnostik und pharmazeutischer Herstellung bis hin zu Gentherapien und Präzisionsmedizin ein breit gefächertes Spektrum abdeckt, wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, globalen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in skalierbare und zugängliche, patientenorientierte Lösungen umzusetzen.

Abu Dhabi bietet dank seiner erstklassigen Infrastruktur, progressiven Vorschriften und der strategisch günstigen geografischen Lage einen hervorragenden Zugang zu globalen Märkten. Aufgrund seiner multikulturellen Talente, fortschrittlichen biotechnologischen Produktionsanlagen und seines Engagements für Innovation ist das Emirat der ideale Standort für Unternehmen aus dem Life-Science-Bereich, die eine weltweite Expansion anstreben.

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman des Abu Dhabi Department of Economic Development, sagte: "Das Abu Dhabi Health, Endurance, Longevity, and Medicine (HELM)-Cluster wird globalen und lokalen Stakeholdern eine ganze Reihe von Vorteilen bieten, beispielsweise Zugang zu den neuesten Technologien, eine Infrastruktur von Weltklasse und progressive regulatorische Rahmenbedingungen. Indem wir ein weltweit konkurrenzfähiges Life-Science-Drehkreuz aufbauen, beschleunigen wir nicht nur das wirtschaftliche Wachstum und die Diversifizierung, wir stellen auch sicher, dass Abu Dhabi bei der Entwicklung revolutionärer Lösungen im Gesundheitswesen, die der gesamten Weltbevölkerung zugutekommen, weiterhin eine Vorreiterrolle einnimmt."

Das Cluster, das geschaffen wurde, um der weltweit steigenden Nachfrage nach moderner Gesundheitsversorgung nachzukommen, wurde mit dem Ziel entwickelt, einige der drängendsten Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu bewältigen. Dazu gehören beispielsweise chronische und nicht übertragbare Krankheiten, die weltweit für über 70 der Todesfälle verantwortlich sind, sowie die Gesundheitsbedürfnisse einer alternden Bevölkerung. Es erschließt Wachstumschancen im globalen Gesundheitsmarkt, der bis 2045 voraussichtlich ein Volumen von 25,3 Billionen US-Dollar (93 Billionen AED) erreichen wird.

Seine Exzellenz Mansoor Ibrahim Al Mansoori, Chairman des Department of Health Abu Dhabi, sagte: "Die Gründung des Health, Endurance, Longevity and Medicine-Clusters in Abu Dhabi markiert für die weltweite Gesundheitsversorgung einen gewaltigen Schritt nach vorne. Wir investieren nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in Humanpotenzial, in Durchbrüche, die die Langlebigkeit völlig neu definieren werden, und in Lösungen, die weit über unsere Grenzen hinweg Wirkung entfalten werden. Genau hier werden Innovation und Wirkung miteinander vereint."

Dank eines innovationsfreundlichen regulatorischen Umfelds können Unternehmen in Abu Dhabi revolutionäre Technologien schneller auf den Markt bringen und somit die Zukunft des Gesundheitswesens schnell und nachhaltig gestalten. Das KI-gestützte Gesundheitssystem und die Vorreiterrolle des Emirats in der Präzisionsmedizin bilden ein Umfeld, in dem Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette gefördert werden.

Als Sitz eines der weltweit größten nationalen Genomikprogramme unterstützt das Emirat Forschung und Entwicklung, indem es Forschungsergebnisse auf Basis einer weltweit einzigartigen Vielfalt an Genomdaten fördert, Innovationen vorantreibt und den globalen Wandel hin zu personalisierten Therapien beschleunigt. Außerdem baut Abu Dhabi seine Rolle in der globalen pharmazeutischen Lieferkette aus und bietet Unternehmen, die in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld agieren, eine zuverlässige Infrastruktur, strategische Vernetzung und langfristige Kooperationsmöglichkeiten.

Das HELM-Cluster soll bis 2045 voraussichtlich 25,6 Milliarden US-Dollar (94 Milliarden AED) zum BIP von Abu Dhabi beitragen, Investitionen in Höhe von 11,5 Milliarden US-Dollar (42 Milliarden AED) anziehen und 30.000 gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Dadurch wird die Diversifizierung der Wirtschaft des Emirats gefördert und zugleich ein langfristiger Beitrag zur Gesundheit weltweit geleistet.

Das Cluster ist Teil der übergeordneten Strategie Abu Dhabis, eine weltweit führende Rolle in aufstrebenden Branchen einzunehmen. Es schließt an die erfolgreiche Einführung des Smart and Autonomous Vehicle Industries (SAVI)-Clusters im Jahr 2023 an, dessen Schwerpunkt auf intelligenter urbaner Mobilität zu Luft, zu Lande und zu Wasser liegt, sowie an das im Jahr 2024 ins Leben gerufene AgriFood Growth and Water Abundance (AGWA)-Cluster, das Herausforderungen im Bereich der Ernährungssicherheit und der Nachhaltigkeit der Wasserversorgung adressiert.

