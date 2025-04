SHENZHEN, China (IT-Times) - Die BYD Company gab bekannt, mit dem Modell Tai 3 ein weiteres SUV der Untermarke Fang Cheng Bao in den chinesischen Automobilmarkt einzuführen. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) brachte am 16. April 2025 den Fang Cheng Bao Tai 3, ein neues vollelektrisches Kompakt-SUV,...

Den vollständigen Artikel lesen ...