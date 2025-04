Die Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass auf der heute abgehaltenen außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "Versammlung") eine deutliche Mehrheit der Aktionäre des Unternehmens gemäß den Empfehlungen des Board of Directors ("Board") abgestimmt hat.

Insgesamt stimmten auf der Versammlung Anteilseigner von 27.171.760,4 Aktien ab, was 64,37 der ausgegebenen und im Umlauf befindenden Aktien entspricht. Dabei wurden fast doppelt so viele Stimmen für die Empfehlungen des Vorstands abgegeben wie für die von iolite.

Die Aktionäre stimmten wie folgt ab:

Gegen die Erweiterung des Boards auf neun Mitglieder Von den Aktionären von Dynacor nicht angenommen

Für die Wahl von Robert Leitz in den Vorstand Nicht von den Aktionären von Dynacor angenommen (darüber wurde nicht abgestimmt)

Für die Übernahme der Kosten der Versammlung durch iolite Von den Aktionären von Dynacor angenommen

Pierre Lépine, Chair des Boards von Dynacor, erklärte: "Die Aktionäre von Dynacor haben heute mit überwältigender Mehrheit zugunsten unserer Expansionsstrategie und der Fortsetzung unseres einzigartigen und äußerst erfolgreichen Kurses gestimmt."

"Ich möchte allen Aktionären von Dynacor, den großen ebenso wie den kleinen, für ihre Unterstützung des Managements und des Boards danken. Ich bedauere es sehr, dass diese Aktion die Aktionäre Geld und das Management Zeit gekostet hat. Daher appelliere ich an Herrn Leitz, seine destruktive Kampagne einzustellen und sich im Interesse aller dem Großteil unserer Aktionäre anzuschließen. Wir freuen uns darauf, den Dialog mit unseren Aktionären, einschließlich iolite, fortzusetzen und mit diesem gestärkten Mandat unseren kurz- und langfristigen Fokus auf unser Geschäft zu richten, um unseren strategischen Plan umzusetzen."

