Die SK hynix Aktie verliert weiter an Wert, getrieben von Handelskonflikten und schwachen asiatischen Märkten. Die anstehenden Quartalszahlen könnten eine Wende bringen.

Die SK hynix Aktie gerät weiter unter Druck: Am gestrigen Handelstag verlor der südkoreanische Halbleiterhersteller 4,11 Prozent und schloss bei 105,00 Euro. Damit hat der Titel innerhalb eines Monats 13 Prozent an Wert eingebüßt - getrieben von der aktuellen Schwächephase asiatischer Tech-Werte.

Zollkonflikt belastet Halbleiterbranche

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SK hynix ?

Die jüngste Talfahrt spiegelt die angespannte Lage an den asiatischen Märkten wider. Besonders die chinesischen Börsen zeigen sich derzeit schwach. Hinzu kommen die anhaltenden Handelskonflikte: Die Warnung von Nvidia vor möglichen Zollkosten in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar durch China-Zölle hat die gesamte Tech-Branche in Aufruhr versetzt. Als wichtiger Player im Halbleitermarkt mit starker China-Exposure spürt SK hynix diese Turbulenzen besonders.

Dabei stehen die Fundamentaldaten des Unternehmens eigentlich gut da:

Marktkapitalisierung von 72,5 Mrd. Euro

Cash-Flow pro Aktie bei beachtlichen 43.160,89 Euro

94% der Analysten empfehlen die Aktie als "Kaufen"

Spannender Ausblick auf Quartalszahlen

Am 24. April steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2025 an - ein potenzieller Wendepunkt für die Aktie. Die Analysten haben ihre Erwartungen zuletzt deutlich nach oben revidiert. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell 61% über dem jetzigen Niveau.

Trotz der kurzfristigen Volatilität bleibt SK hynix ein strukturell attraktives Investment im boomenden Halbleitermarkt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Titel seine fundamentale Stärke ausspielen kann.

