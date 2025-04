Under Armour verliert weiter an Wert, während Analysten ihre Erwartungen senken. Die Q4-Zahlen könnten eine Wende bringen.

Die Under Armour-Aktie zeigt weiterhin Schwäche: Am heutigen Handelstag verlor der Titel 2,88 Prozent und schloss bei 5,57 USD. Damit setzt sich die Abwärtstrend fort, der das Papier allein im letzten Monat über 10 Prozent gekostet hat.

Analysten bleiben skeptisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Under Armour ?

Die Stimmung unter den Analysten spiegelt die schwache Performance wider. Von 25 beobachteten Experten empfehlen 16 ein "Halten", während nur 5 zu einem Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel von 8,74 USD liegt zwar deutlich über dem aktuellen Kurs - doch die jüngsten Korrekturen der Schätzungen geben Anlass zur Vorsicht:

In den letzten 4 Monaten wurden Gewinnerwartungen mehrfach nach unten korrigiert

Das durchschnittliche Kursziel wurde deutlich reduziert

Die Prognosen zum Umsatzwachstum bleiben schwach

Fundamentaldaten mit gemischtem Bild

Die Bewertungskennzahlen zeigen ein widersprüchliches Bild:

Das KUV von 0,18 deutet auf eine starke Unterbewertung hin

Das KGV von 4,53 erscheint ebenfalls attraktiv

Doch die fragilen Margen und schwache Rentabilität schrecken Investoren ab

"Die Kennzahlen sind verlockend, aber die fundamentalen Schwächen wiegen schwer", kommentiert ein Marktbeobachter. Kein Wunder, dass der Titel aktuell 52 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch notiert.

Der nächste mögliche Wendepunkt könnte die für den 13. Mai geplante Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse bringen. Bis dahin dürfte der Titel weiter unter Druck bleiben.

Anzeige

Under Armour-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Under Armour-Analyse vom 17. April liefert die Antwort:

Die neusten Under Armour-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Under Armour-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Under Armour: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...