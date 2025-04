Donald Trump will plötzlich überall vermitteln und Deals machen. An der Börse kommt das grundsätzlich gut an, die Weltkonjunktur dürfte profitieren. Doch die Rüstungsbranche, zuvor jahrelang extrem gefragt, steht auf einmal unter Druck. Denn Trump sieht auch einen Deal mit Russland in greifbarer Nähe. Rheinmetall verliert im frühen Handel am Donnerstag rund drei Prozent."Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland", sagte Trump in Washington. "Wir müssen eine Einigung mit Selenskyj erzielen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...