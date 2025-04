DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Globale Offensive gegen Phishing: Integrated Cyber

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Integrated Cyber Solutions Inc.: Globale Offensive gegen Phishing: Integrated Cyber

Vancouver, BC (pta000/17.04.2025/05:00 UTC+2)

Globale Offensive gegen Phishing: Integrated Cyber ??führt KI-basierte Mitarbeiterschulungen in den VAE, im Nahen Osten und in Indien ein

VANCOUVER, British Columbia - 17. April 2025 - Integrated Cyber ??Solutions, Inc. (CSE: ICS) (FSE: 4YG) (OTCQB: IGCRF), ein führender Anbieter von menschenzentrierten Cybersicherheitsdiensten, gab heute die Ausweitung seiner Schulungsprogramme zur Sensibilisierung und Prävention von Phishing in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), dem Nahen Osten und Indien bekannt. Dieser strategische Schritt begegnet der wachsenden Bedrohung durch KI-gestützte Phishing-Angriffe, die in diesen sich schnell digitalisierenden Regionen weiterhin menschliche Schwachstellen ausnutzen.

Phishing hat sich zu einer der hartnäckigsten und schädlichsten Cyber-Taktiken entwickelt. Mitarbeiter bleiben ein Hauptziel, und Cyberkriminelle nutzen KI, um überzeugende Nachrichten und Identitätsbetrügereien zu erstellen. Diese Angriffe manipulieren Emotionen wie Dringlichkeit, Angst und Vertrauen - Aufklärung und Verhaltensresilienz sind daher eine entscheidende Verteidigungslinie.

"Laut jüngsten Berichten sind Phishing und E-Mail-Betrug die Hauptursachen für Cybervorfälle in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Indien", so Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber ??Solutions. "Cyberkriminelle greifen nicht nur Systeme an - sie manipulieren auch Menschen. Mitarbeiter darin zu schulen, Phishing-Versuche zu erkennen und darauf zu reagieren, ist eine der wirksamsten Abwehrmaßnahmen."

Das erweiterte Phishing-Training von Integrated Cyber ??ist Teil der führenden Human Firewall-Plattform, die personalisierte, adaptive Lernerfahrungen mithilfe von maschinellem Lernen und Verhaltensanalysen bietet. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Echtzeit-Phishing-Simulationen, zugeschnitten auf regionale und branchenspezifische Angriffsvektoren

KI-gestützte Lernpfade, die sich an individuelles Verhalten, Wissenslücken und Risikoprofile anpassen

Verhaltenseinblicke und Scoring zur Identifizierung von Hochrisikonutzern und zur gezielten Behebung

Diese erweiterte Einführung steht im Einklang mit der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens und unterstützt Unternehmen in Hochrisikoregionen, in denen die digitale Nutzung rasant zunimmt und Cyber-Bedrohungen immer raffinierter werden. In Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien sind Tausende digitaler Assets aufgrund langjähriger, ungepatchter Schwachstellen weiterhin gefährdet - Mitarbeiter bilden somit die erste und letzte Verteidigungslinie.

Mit lokalisierten, KI-gestützten Phishing-Schulungen unterstützt Integrated Cyber ??Unternehmen beim Aufbau einer cyber-bewussten Unternehmenskultur, die den trügerischsten und dynamischsten Bedrohungen von heute standhält.

Über Integrated Cyber

Integrated Cyber ??ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersecurity Managed Services für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) personalisiert. Das Unternehmen integriert die Fähigkeiten von Drittanbietern von Cybersicherheit und ermöglicht es Unternehmen so, ihre Services kontinuierlich an sich entwickelnde Technologien und Anbieter anzupassen - und so sicherzustellen, dass Kunden Zugang zu den neuesten Cybersicherheitslösungen haben.

Neben den grundlegenden Cybersicherheitsdiensten konsolidieren die Managed Services und die IC360-Technologieplattform von Integrated Cyber ??große Datenmengen, um aus den zahlreichen Software-Einzellösungen in den Umgebungen der Kunden verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Erkenntnisse liefern vereinfachte, verständliche Maßnahmen, die Unternehmen helfen, ihre Cybersicherheitslage zu verbessern. Integrated Cyber ??betont den menschlichen Aspekt der Cybersicherheit - dadurch werden komplexe Bedrohungen leichter verständlich und die entscheidende Rolle des Mitarbeiterverhaltens für eine effektive Cyberabwehr hervorgehoben.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Informationen

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "projiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie der Verneinung dieser Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können Aussagen über die voraussichtliche Einreichung der Jahresabschlussunterlagen enthalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Vorausschauende Aussagen basieren auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen, die auf dem aktuellen Stand der Jahresabschlüsse und Gesprächen mit den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens basieren. Obwohl das Unternehmen

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc. 1662 W 75th Ave V6P 6G2 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Alan Guibord Tel.: +1 212 634 9534 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com Website: www.integrated-cyber.com ISIN(s): CA45828F1018 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt Weitere Canadian Securities Exchange (CSE) Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1744858800435 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2025 23:00 ET (03:00 GMT)