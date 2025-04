Beijing (ots/PRNewswire) -Kürzlich fand in der Stadt Xuchang in der zentralchinesischen Provinz Henan die Eröffnungszeremonie einer Reihe von kulturtouristischen Aktivitäten statt, die sich mit der Kultur der Zeit der Drei Reiche (220-280) beschäftigen.Zu den Aktivitäten, die von der Stadtverwaltung Xuchang ausgerichtet werden, gehören thematische Veranstaltungen und kreative kulturelle Erlebnisse, darunter Diskussionsrunden über die Kultur der Drei Reiche, kulturelle Veranstaltungen über Hanfu (traditionelle chinesische Kleidung), öffentliche Kunstfestivals, Gaming Carnivals, E-Sports-Wettbewerbe, immersive Rollenspiele, Paraden historischer Figuren und Lichtshows - im Frühling folgen dann auch Besichtigungstouren.Als alte Hauptstadt der Drei Reiche hat Xuchang bisher 15 jährliche Veranstaltungen im Rahmen der "Three Kingdoms Cultural Tourism Week" durchgeführt. Beginnend mit dem aktuellen Jahr wurde der Veranstaltungszeitraum von einer Woche auf fast einen Monat ausgedehnt, wobei die Aktivitäten in diesem Jahr vom 10. April bis zum 5. Mai dauern.Während der Eröffnungsfeier arbeitete Xuchang auch mit den Städten Zhengzhou, Luoyang, Anyang, Nanyang, Jiaozuo, Zhoukou und Luohe zusammen, um touristische Angebote zum Thema der Drei Reiche in der Provinz Henan zu fördern.Im Rahmen der zwölf Veranstaltungen der Three Kingdoms Cultural Tourism Week hat die Stadt Xuchang Investitionsförderungsmaßnahmen durchgeführt und 288 Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 197,79 Milliarden Yuan genehmigt. Auch in diesem Jahr sind Aktivitäten zur Förderung von Industrie und Tourismus sowie Projektunterzeichnungen geplant.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/345233.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2666278/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-auftakt-zu-einer-reihe-von-aktivitaten-rund-um-die-kultur-der-drei-reiche-in-xuchang-china-302431191.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6015089